雄中生逆風挺「建中生揪團吃麥當勞」　自家校長不忍了！

▲一名雄中生認為「建中生揪團吃麥當勞」沒必要被炎上，引來校長親自回覆。（翻攝自Threads、雄中臉書）

文／鏡週刊

台北一名在麥當勞打工的少女，遭到主管騷擾性侵長達1年，離職後輕生亡，引爆眾怒，網路陸續出現抵制麥當勞聲浪。近日一群建國中學學生上網PO「揪團吃麥當勞」的照片遭到大批網友批評，甚至被人曬出該班全班合照，喊「醫學系封殺令」，讓其他沒吃麥當勞的無辜學生也遭肉搜。建中生此舉挨批後，有疑似雄中學生發言相挺建中生「沒必要被炎上吧」，讓雄中校長莊福泰忍不住回應了。

針對建中生吃麥當勞疑似嘲諷網友「挺性侵受害者、抵制麥當勞」，還有其他學生也PO出吃麥當勞的照片喊「沒有女權的世界真好」，種種舉動瞬間引發大量網友撻伐，雖然建中校方已經聲明道歉，表示學生已經知道事件嚴重性並深切反省檢討，但網路討論持續發酵。

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▲雄中校長莊福泰親回，「把自己的尖酸刻薄和對他人努力的嘲笑當成趣味，很有道理嗎？」（翻攝Threads）

除了建中生之外，台南一中、高雄中學也傳出有學生效仿類似的行為，甚至有雄中學生逆風留言：「建中同學想諷刺『反對性騷擾->抵制麥當勞』的行為，沒必要被炎上吧？」，還認為這是一種「趣味」且「道理上沒輸」，對此雄中校長莊福泰看不下去，親自用Threads帳號回應該學生：「趣味？把自己的尖酸刻薄和對他人努力的嘲笑當成趣味，很有道理嗎？」「…你整個簡化了這件事情的意義，這種短文字去脈絡就是出問題的地方！來找我討論」。

雄中校長莊福泰也被一名網友tag詢問是否挺關於「聚焦加害者而非麥當勞或建中學生的言論」的貼文，他直接以清晰的邏輯分析，「是，本來這件事最該追究的就是加害者！但是麥當勞的事不關己和只作切割不作善後也該被檢討！最後建中被炎上，是學生把這件事的意義想用某種簡化的邏輯當成一種好笑的批判！然後燒到自己，最後才想用要提醒要追究的是加害者來滅火！」

▲雄中校長莊福泰針對一篇關於「聚焦加害者而非麥當勞或建中學生的言論」的貼文表達了看法。（翻攝Threads）

莊福泰還簡潔的整理出事件延燒到學生的脈絡：「加害者是邪惡！需要被法律制裁。麥當勞是不仁！需要的是彌補自己的企業社會責任。建中那班班帳貼文者是智商高的低社會理解，只看短文短影音思考的結果，需要的是教訓。」

雄中校長莊福泰這一席清晰的「邏輯」思辨課，立刻吸引大批網友關注，許多人都留言大讚校長：「校長好帥！」「非常謝謝校長願意直接在網路上教育這些無腦跟風沒同理心的孩子，身為基層教育者非常需要您這樣的領袖，而不是讓他們無限膨脹所謂的自由」「以身作則示範，什麼叫做站在歷史悠久的前端男校、台灣菁英中學的前線，誨人不倦的教育者」「謝謝校長給的言教跟社會議題的正確價值」「雄中校長處理得比較好，一方面打自己的孩子，其實保護了孩子；另外用『討論』也給了孩子尊嚴和進一步思考的餘地。當然，也避免戰火蔓延到雄中」。

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