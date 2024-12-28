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建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

▲▼高中英聽測驗，英聽測驗，英聽二試。（圖／記者許敏溶攝）

▲建中學生發表不當言論，校方公開向社會大眾表達歉意。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

麥當勞爆發主管性侵17歲女員工而導致被害人輕生，但是一群建中學生卻揪團買麥當勞，還PO網炫耀遭網友圍剿。建中校方也公開向社會大眾表達歉意，並指當事學生已深知事件嚴重性並願深刻反省檢討，校方將持續深化品格教育與性別平等教育。

台北一名少女在麥當勞打工，卻遭男主管性侵長達1年，離職後罹患憂鬱症最終輕生，引起網友怒火。但建中某班級學生前（26日）卻在Threads上傳一張多人拿著麥當勞紙袋、餐點照片，並指「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」，還有學生表示「考完段考就要來點麥當勞，沒有女權的世界真好」。該文引發網友截圖、砲轟，甚至有醫學系、牙醫系、金融相關網友揚言要抵制這群未來要學測學生，讓其在大學或工作面試時無法順利錄取。

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▲▼建中生吃麥當勞被網暴！學長嗆「醫學系封殺」他們刪文鎖帳號。（圖／翻攝Threads）

▲建中生吃麥當勞被炎上。（圖／翻攝Threads）

對於此起事件延燒，建中校方昨也公開道歉，校方表示，對於學生在班級Threads帳號發表不當言論，校方向社會大眾表達歉意，目前當事學生已深知事件嚴重性，並願深刻反省檢討。

建中指出，昨天上午學校得知訊息後，立即針對這起事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也已經聯繫當事學生的監護人共同協助。學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤。

建中表示，校方期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任。校方深知肩負之教育責任重大，為防止類似事件再度發生，將持續深化品格教育與性別平等教育。

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