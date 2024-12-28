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23歲月薪50K！她曝「2原因」想離職　過來人勸：感覺會後悔

▲▼上班,工作,OL。（圖／資料照）

▲原PO月薪47K至50K。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

薪水比同齡朋友高，但卻感受不到突破。近日有一名23歲的女網友發文，分享自己在內容行銷領域工作2年，平均月薪落在47K至50K，但因為工作日漸無趣且與主管溝通困難，所以她正在猶豫是否應該離職。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「23y 平均月薪47-50k 要離職嗎」為標題發文表示，若加上實習、工讀的經歷，她已經在這家公司待了5年，正式任職後，薪水落在47K至50K，年終則有1.5個月。

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原PO坦言，雖然這份工作的薪水與同齡朋友相比，真的算很多，但她卻發現工作內容越來越無趣，且主管性格極端，常常會打槍她。她進一步透露，內容行銷這塊領域，在未來似乎沒有很大的突破點，而她也正好想要嘗試其他領域，因此就想知道自己該不該離職？

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／資料照）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「23y，平均47-50蠻高的欸，換的工作比這份低感覺你會後悔。騎驢找馬吧，比原本的工作高再換」、「工作如果輕鬆不爆肝的話就繼續待著吧，外面很恐怖的」、「如果現職沒什麼不好，建議騎驢找馬+1」。

也有網友表示，「我是這產業的老鳥，老實說，以你的年紀這起薪算很高。建議先和主管對焦聊聊，有時候是基準點不同，了解差異點。即使要換跑道，也建議先知道被打槍的原因，避免未來仍有同樣狀況發生」。

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