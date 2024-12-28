被選為尾牙主持人！他領2000元「道具費不能報帳」傻了：真的不爽

▲原PO擔任公司尾牙的主持人。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多公司都會在年末舉辦尾牙，犒賞員工、團隊一年的辛勞。然而近日卻有網友抱怨，他們公司規模雖大，賺錢也穩定，但尾牙卻不找專業主持人，而他則被迫上台。更無奈的是，主持人僅有2000元的主持費用，但卻得自掏腰包，購買活動需要的道具，讓他很不爽。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「尾牙請員工主持，沒飯吃，主持費還少得可憐」為標題發文，提到他們公司規模大、穩定賺錢，每年尾牙參加人數也破百，但卻不願找專業主持人，而是從員工中挑人。他今年就被選中當主持人，結果這才知道主持費只有2000元。

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原PO透露，尾牙前一個月，每個禮拜都要參與2次沒有效率的會議，且尾牙上的活動都要自己想，若需要道具，則得自掏腰包，公司完全不給報帳。原PO還透露，尾牙當天，大家都在吃好料，結果主持人卻只能吃速食，尾牙明明就是要讓員工享受的，結果他卻在台上當小丑，他實在覺得很不爽。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「所以要離職了嗎」、「這麼摳的公司，你還願意待」、「擺爛會怎樣嗎？上台打開YT」、「前公司連尾牙都沒有，即便早就沒有疫情」、「我們主持費也很低，後來沒有員工要去當，還是乖乖找外面的」、「我也當過公司尾牙主持人，盡說一些違背良心的話」、「當過拍照的，每個人講話、抽獎、頒獎都要拍，位子都是裝飾，坐不到3分鐘就要站起來，然後除了老闆自己社群，沒人會用那些照片」。