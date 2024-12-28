「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男還說：我才被騙的

▲酒店小姐。示意圖非本文當事人。（圖／記者邱中岳攝）

記者葉國吏／綜合報導

近日，一名女網友在社群平台Dcard上發文「男友讓我妹懷孕…還打算結婚」，透露自己的工程師男友竟然讓「89繼妹」懷孕，自己莫名變成第三者，還被繼母要求與男友劃清界線。

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▲女網友發文「男友讓我妹懷孕…還打算結婚」。（圖／翻攝Dcard，下同）

這名女網友表示自己跟男友論及婚嫁，等待婚房交屋期間，她暫時與繼母、繼妹同住。有一天，繼母突然通知她早點回家有事要說，結果竟然是繼妹懷孕了。由於繼妹平常就是89打扮，加上在酒店工作，所以懷孕並不意外。沒想到被告知後才知竟然是她男友的孩子，「我男友這時候竟然不發一語，就只說了一句對不起，我瞬間崩潰大哭不止。」

男友後來傳訊息解釋，稱自己與同事去酒店時遇到她的繼妹坐檯，喝醉後被她送到飯店休息，對方宣稱聽到姊姊呻吟聲，自己也想體驗高潮的感覺，於是發生了關係。男友表示本來只是一次意外，但對方偷拍影片威脅，後來便多次發生關係而懷孕。男友甚至說，「我才被騙的，我也是受害者。」

▲女網友貼出男友解釋訊息內容。

繼母要求女網友別再與男友糾纏，讓繼妹可以結婚。女網友表示「我明明本來是正交往，弄得成我是第三者，男友做出這樣的事讓我很難過，也沒想到繼母會這樣對我。」網友則紛紛勸她「趁這次機會看清一個人，也總比以後嫁錯人離婚好」、「妳男友也不是什麼好東西，這件事至少是在婚前發現的」、「上酒店帶出場就不要說什麼受害者了啦，那叫消費者」。