拒吃尾牙「就沒有年終獎金」她不解！網搖頭：你也不能說什麼

▲原PO不想參加尾牙。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

許多公司都會在年末舉辦尾牙活動，但未必所有人都想參加。近日有網友發文表示，她平時和主管、同事並不熟悉，所以不想參加尾牙，然而卻有同事告訴她，有人過去就是因為沒參加，導致年終變得比較少，因此她就想知道，大家是否有類似經驗？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「不去尾牙就沒年終」為標題發文，提到自己因為害羞且與同事不熟，所以不太願意參加尾牙。然而，同事卻透露曾有同仁因缺席尾牙，考績被主管打低、年終比別人少甚至沒年終獎金。因此，她便求問，大家是否也有過類似的經驗？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「年終沒有一定要給」、「你不去就隨便找其他理由不給你獎金，你也不能說什麼，哪個老闆會直接說是因為尾牙」、「如果老闆不喜歡你，全公司都有年終而只有你沒有也是合法的」、「大公司通常年底前就把考績打好了，影響考績的因素很多，原PO怎知評比原因」。

事實上，法律並未規定企業必須辦理尾牙，若舉辦，員工也可以自由決定是否要參加。如果尾牙選在非上班時間，企業又要求員工必須出席，那就得支付加班費。

此外，年終獎金實際發放日期、會給多少錢？都是依各公司規定為準，沒有絕對的標準。至於是否會發年終獎金？要看勞資雙方當初是約定「經常性給予」還是「恩惠性給予」，前者代表公司必須給予年終獎金，因其屬於工資的一部分；後者則沒有發放年終的義務。