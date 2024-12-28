　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

▲▼領錢,鈔票,ATM,一疊千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲認同「領多少錢做多少事」嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人會說，「領多少錢就做多少事」，所以領低薪，工作就真的不必太認真嗎？近日就有網友發文透露，有一些職缺的工作內容其實很多，甚至還要求專業能力，但是卻只開基本薪資，所以大家會覺得領低薪，就不必太認真做事嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「領低薪做事真的不用太認真嗎」為標題發文，提到他近期在查看職缺時，發現很多工作的薪資和任務不對等。他舉例，有些工廠開的作業員職缺，也要具備文書處理能力，甚至還會要求其他方面的專業能力，但這些職缺明明就只開基本薪資，結果工作內容卻這麼多，因此他就想知道大家的看法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「只要你臉皮夠厚，被罵當耳邊風都可以，我之前31K的屎缺，為了被資遣打卡完就跑回家睡覺了，很爽」、「不是領低薪就不用太認真，而是公司有領比你高薪的同事，做事卻比你爛，還會指手劃腳，挑東挑西，請把態度朝他看齊」、「一開始就想錯了，看到那種低薪又事情多的工作，本來就不該應徵」、「主要是賺經驗，經驗賺到了趕緊跑呀」。

也有網友表示，「我覺得是格局，領少錢做少事，你開心就好，做多的可以當做成長的養分」、「看你是以什麼心態上班，如果你上班就是為了錢，沒有什麼想學的東西，那你就可以用『領多少做多少』的心態上班」、「如果你的心態是只想躺平，我完全認同領多少錢做多少事；如果你是有企圖心的，只是因為條件不好才做這份工作，那你該思考的是能在這學到什麼，讓你有條件去挑戰更高薪的工作，而不是計較工作的CP值，因為你還沒到能喊價的資格」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！　不愛這個字
哈薩克空難「空姐機上最後遺言」曝！
2024世界最美臉孔出爐！　子瑜第10年進榜
快訊／退房時間沒回應　高雄女陳屍商務旅館
好冷！　北市4天29人猝死
快訊／「影史最美茱麗葉」逝世！　16歲被騙拍裸戲爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

高鐵南延路線「進高雄站」　鐵道局：明年1月啟動綜合規劃

陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

柯文哲交保！他點出民眾黨「棘手1問題」有點尷尬：小草不會服氣

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

男友出差要她陪「自己買商務艙」　她坐經濟艙心寒！兩派吵翻

快訊／卓榮泰宣佈了！高鐵南延將進高雄車站　確認採取高雄案

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

【超捧場】POV:老闆約打球 但隔天發薪水

【IG新功能】「短片聯集」共享功能　根本是害人吵架的功能XD

幫癱瘓貓揉肚肚　被兇悍表情萌翻❤️

林口AI產業新艦隊 啟動微型創業新紀元

AI時代吸引人才！鎖定IBC環球企業總部 3大升級要素

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

濟公「腿庫飯」超溫暖　乩童店長發願：送500便當關懷弱勢

高鐵南延路線「進高雄站」　鐵道局：明年1月啟動綜合規劃

陸爆「人類偏肺病毒」致死率43％？　事實查核中心：錯誤消息

柯文哲交保！他點出民眾黨「棘手1問題」有點尷尬：小草不會服氣

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

男友出差要她陪「自己買商務艙」　她坐經濟艙心寒！兩派吵翻

快訊／卓榮泰宣佈了！高鐵南延將進高雄車站　確認採取高雄案

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度　1地非常寒冷

領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

與Uber Eats婚事告吹！　foodpanda德國母公司股價慘跌逾9%

方志友想當玩咖出意外「23歲未婚懷孕」！　爆楊銘威家人面前提離婚

金門無照高職生自撞對向護欄！車頭爛毀　乘客破相慘送醫

張惠妹認了「進公司第一要求是改名」！不愛這個字 算命師1原因拒絕

強烈冷氣團來襲！全台急凍越晚越冷　3天破百人「心臟驟停」送醫

赴日旅遊注意！免稅制度改「先付後退」　估2026年11月上路

彰化139線道又出事！妙齡女騎士壓車失控噴飛　Z400慘留刮痕

亞塞拜然證實「飛機遭飛彈擊落」！　生還者：墜機前傳巨響

AI教父示警！　人工智慧「30年內毀滅人類」機率增至20％

住蛋黃區老華廈「機能好又增值」他列5優點狂讚！　一票卻搖頭

西伯利亞雪松子 現在下單現省2020元！買6包加碼送6包

生活熱門新聞

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

台清都掛零！大學碩博班招生28系所沒人讀　學者：未來更糟

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

軍公教調薪3%！2025新制懶人包　文化幣加碼、租屋補貼擴大

2025年「4生肖」財運旺爆！

「65歲免健保費」闖三讀！醫驚喊：老人才最有錢

耶誕節「全班玩交換禮物」兒默默收下！媽一看超心疼

陳菊流感又腦血管阻塞　醫曝2症狀關聯

133天未發生規模6↑地震　專家「2張圖」曝強震機率

更多熱門

相關新聞

當尾牙主持人！他領2千「道具費不能報帳」

當尾牙主持人！他領2千「道具費不能報帳」

很多公司都會在年末舉辦尾牙，犒賞員工、團隊一年的辛勞。然而近日卻有網友抱怨，他們公司規模雖大，賺錢也穩定，但尾牙卻不找專業主持人，而他則被迫上台。更無奈的是，主持人僅有2000元的主持費用，但卻得自掏腰包，購買活動需要的道具，讓他很不爽。貼文曝光後，引發討論。

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

「89酒店繼妹」色誘準姊夫懷孕！　渣男：我才被騙的

拒吃尾牙「就沒有年終獎金」她不解！網搖頭

拒吃尾牙「就沒有年終獎金」她不解！網搖頭

3個小動作讓職場人際越來越糟

3個小動作讓職場人際越來越糟

特休抵颱風假！他崩潰「年底被扣全勤」

特休抵颱風假！他崩潰「年底被扣全勤」

關鍵字：

低薪工作Dcard

讀者迴響

熱門新聞

趙露思癱坐輪椅爸爸發聲了！爆罹重度憂鬱「吸氧拍戲」

趙露思被爆患上神經系統疾病

監獄淪炮房！女警難忍慾火和囚犯牢中激戰

《魷魚2》性感馬尾妹光速領便當！　IG挖出泳裝照

卓榮泰宣佈了！高鐵南延採取「高雄案」

建中生揪團吃麥當勞炫耀遭圍剿　校方道歉：願深刻反省

強冷氣團明入夜達最強「體感最低剩2度」　跨年北東甩涼雨

TOYOTA「全新超帥RAV4」現身

建中生吃麥當勞被網暴刪文！學長嗆「醫學系封殺」

焦凡凡提千次分手 婁峻碩讓我相信愛情

她做蛋糕請親友吃　竟害3死3住院

無辜建中生被PO臉公審　父母緊急辦帳號留言求刪

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照

色軍人夜闖女友妹妹房間　逞慾2秒慘了

橘子男友：柯文哲夫妻為家中3億現金爭吵　檢追數字疑點

更多

最夯影音

更多

【有幫但不多】身邊總有一些看似在幫忙 但其實也沒幫到的同事

【噁～】女友用貓咪茶壺倒奶 男友配音畫風秒變XD

【女兒抓周】未來老公類型選 #陳漢典 釣出本人回應XD

【太神奇了】到底怎麼把硬幣堆在瓶子裡的？

店員說奶瓶買8支 男不信打給媽：我都買1支XD

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面