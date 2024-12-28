領基本薪資「工作不用太認真？」　網曝關鍵：還沒到能喊價的資格

▲認同「領多少錢做多少事」嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

很多人會說，「領多少錢就做多少事」，所以領低薪，工作就真的不必太認真嗎？近日就有網友發文透露，有一些職缺的工作內容其實很多，甚至還要求專業能力，但是卻只開基本薪資，所以大家會覺得領低薪，就不必太認真做事嗎？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「領低薪做事真的不用太認真嗎」為標題發文，提到他近期在查看職缺時，發現很多工作的薪資和任務不對等。他舉例，有些工廠開的作業員職缺，也要具備文書處理能力，甚至還會要求其他方面的專業能力，但這些職缺明明就只開基本薪資，結果工作內容卻這麼多，因此他就想知道大家的看法。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「只要你臉皮夠厚，被罵當耳邊風都可以，我之前31K的屎缺，為了被資遣打卡完就跑回家睡覺了，很爽」、「不是領低薪就不用太認真，而是公司有領比你高薪的同事，做事卻比你爛，還會指手劃腳，挑東挑西，請把態度朝他看齊」、「一開始就想錯了，看到那種低薪又事情多的工作，本來就不該應徵」、「主要是賺經驗，經驗賺到了趕緊跑呀」。

也有網友表示，「我覺得是格局，領少錢做少事，你開心就好，做多的可以當做成長的養分」、「看你是以什麼心態上班，如果你上班就是為了錢，沒有什麼想學的東西，那你就可以用『領多少做多少』的心態上班」、「如果你的心態是只想躺平，我完全認同領多少錢做多少事；如果你是有企圖心的，只是因為條件不好才做這份工作，那你該思考的是能在這學到什麼，讓你有條件去挑戰更高薪的工作，而不是計較工作的CP值，因為你還沒到能喊價的資格」。