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妙齡正妹深夜遭埋伏撲倒！陸變態男不劫財劫色「只搶襪子」

▲▼女子遭到男子埋伏撲倒，襪子被搶走。（圖／翻攝微博）

▲女子遭到男子埋伏撲倒，襪子被搶走。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

大陸北京市日前發生一起詭異搶案，一名年輕的張姓女子下班後準備回家，沒想到途中遭到埋伏的孫姓男子撲倒，左腳的襪子也被搶走。事後孫男落網，供稱自己喜歡聞襪子的味道，最終因為尋釁滋事罪，被判處了6個月有期徒刑。

綜合陸媒報導，張女近日晚上下班，走在回家的路上，突然遭到孫男埋伏，對方一看見她以後立即撲上來，讓她受到嚴重的驚嚇。

不過，孫男雖然將張女撲倒，但並無做出性侵的舉動，也沒有搶劫張女身上的財物，而是脫掉了張女的鞋子，並且奪走一支襪子，接著轉身就跑。

▲▼女子遭到男子埋伏撲倒，襪子被搶走。（圖／翻攝微博）

▲女子遭到男子埋伏撲倒，襪子被搶走。（圖／翻攝微博）

張女遭到襲擊後，感到心有餘悸，每天晚上回家時，都怕再碰到一次。怎料近期張女回家的路上，又再度遭到埋伏、攻擊，「我已經被搶過一回，這是第二回。」

再度遭到撲倒的當下，張女心想「又是那個人」，但不曉得為何對方沒有搶包包，反而是專注在她腳上的襪子，「我覺得他好像變態。」

事後警方調查，孫男是一名貨車司機，經過循線追查，已經將人逮捕。對於自己的行為，孫男則供述，因為他有些小癖好，喜歡聞襪子的味道，所以專門鎖定夜間出行的單身女性。

由於孫男涉犯尋釁滋事罪，近日一審判決出爐，他被判處了6個月有期徒刑。

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