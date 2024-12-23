　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未婚夫劈腿回頭找前男友訴苦　正妹遭壓身襲胸還被嘲笑

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄女子因未婚夫劈腿，回頭找舊愛商量卻被襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小愛（化名）和未婚夫訂婚後，和未婚夫同學阿力（化名）偷偷交往一段時間後分手，後來小愛發現未婚夫劈腿，於是回頭找阿力商量對策，沒想到阿力卻想「重溫舊夢」，趁機對小愛襲胸，讓小愛覺得受辱，還罹患心理疾病，要求阿力道歉也無果，只好報警提告，法院審理後，依強制猥褻罪判阿力徒刑1年。

判決指出，小愛和未婚夫訂婚期間，於2018年4月至6月8日偷偷與未婚夫的同學阿力短暫交往，雙方分手後，小愛發現未婚夫劈腿，大受打擊，於是在2019年1月17日中午到阿力家找他商量感情糾紛，一到阿力家，阿力卻跑到臥室脫掉外衣褲躺在床上，並以棉被蓋住身體，小愛進臥室查看，阿力就要求小愛躺在床上。

小愛才剛躺下，阿力就翻身壓住她，小愛才驚覺阿力已脫光衣服，只剩下內褲，還不斷狂親她，還說「我已經變硬了」，「想要吃掉妳」，小愛不斷掙扎，阿力才肯罷手。

小愛為了此事大受打擊而罹患心理疾病，多次要求阿力道歉未果，阿力還傳訊息揶揄小愛「就這件事來看，是性騷擾，但妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」，小愛無奈只好提告。

法院審理時，阿力和律師辯稱和小愛是認識10年以上的朋友，也有過交往關係，在分手後也有發生10次左右的性關係，在關係這麼親近的情況下，小愛是因為想要維持這段關係，才改口去咬他有違反她意願。

法官認為，小愛雖到阿力的臥室，只能視為一般人際互動，不是性暗示，而躺在阿力身旁也只基於過去兩人的情誼、關係，並不必然表示小愛同意阿力對其撫摸胸部，因此根據兩人的說詞等證據，認定阿力犯行明確，依強制猥褻罪判阿力徒刑1年，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天冷室內加裝熱水器...女兒開門見父母雙亡　鄰嘆：才宣導過
陸留學生Jolin情定80歲全球第三富豪　33歲妹子成第六任
罕見！雙胞胎出生差111天　40歲女「延遲生產」創國內紀錄
快訊／26號颱風「帕布」生成！最新路徑曝
快訊／水泥壓送車吊臂勾到電線　32歲駕駛觸電身亡
幼童聖誕趴看卡通「主角變王義川」！地點曝光　主人嘆：莫名其妙
60大壽氣炸了！陳其邁轟財劃法「懲罰高雄」　連喊3次不公平
假冒周杰倫　2男女騙走老闆1500萬
王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中貨車急剎閃機車側翻路口！司機一度受困輕傷送醫

天冷室內加裝熱水器...女兒開門驚見父母中毒雙亡　鄰嘆：才宣導過

宜蘭男掛註銷牌拒檢逃逸　撞路樹反光鏡！吃4罰單噴39800元

快訊／水泥壓送車吊臂勾到電線！　桃園32歲駕駛觸電身亡

台中外埔黑豬逃出豬舍逛大街　警民合力半小時趕回豬舍

未婚夫劈腿回頭找前男友訴苦　正妹遭壓身襲胸還被嘲笑

幼童聖誕趴看卡通「主角變王義川」！地點曝光　主人嘆：莫名其妙

硅谷老闆想請周杰倫赴美演唱　2男女冒名詐1500萬！1起訴1通緝

龜速男被閃燈...抓狂催油門要輸贏　計程車乘客調解竟被持刀割臉

女房仲要跳槽先截147筆客戶資料　拿千元求同事傳雲端...下場曝

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

張蘭時隔5年來台　狂誇媳婦「親生女兒又如何」

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

台中貨車急剎閃機車側翻路口！司機一度受困輕傷送醫

天冷室內加裝熱水器...女兒開門驚見父母中毒雙亡　鄰嘆：才宣導過

宜蘭男掛註銷牌拒檢逃逸　撞路樹反光鏡！吃4罰單噴39800元

快訊／水泥壓送車吊臂勾到電線！　桃園32歲駕駛觸電身亡

台中外埔黑豬逃出豬舍逛大街　警民合力半小時趕回豬舍

未婚夫劈腿回頭找前男友訴苦　正妹遭壓身襲胸還被嘲笑

幼童聖誕趴看卡通「主角變王義川」！地點曝光　主人嘆：莫名其妙

硅谷老闆想請周杰倫赴美演唱　2男女冒名詐1500萬！1起訴1通緝

龜速男被閃燈...抓狂催油門要輸贏　計程車乘客調解竟被持刀割臉

女房仲要跳槽先截147筆客戶資料　拿千元求同事傳雲端...下場曝

開展餐飲推出新春年菜　明年持續展店挹注營收

北榮AI手術「秒喬直脊椎側彎」　70歲輪椅嬤術後第2天就下床走

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

大聯盟年度十大焦點球星出爐！大谷翔平居第一、賈吉排第二

美國星巴克罷工行動延燒　紐約等城市店面停擺

哥哥一結婚！媽媽說她是外人「過年不能回家」：這是習俗

日本自駕「要遠離3種車」　部落客一看秒抖：人生會GG

Loco登《拳上》觀眾狂噓「沒人想聽」　YTR怒批素質差：丟臉全世界

大法官人事案藍擬全數封殺　民進黨團喊話：別再政治考量

《夜市王》Lulu主持到一半「罕犯失誤」！阿達急提醒 她驚：忘記了

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

快訊／國3今早事故　成立緊急應變小組

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

即／台中2機車擦撞倒地　1騎士遭客運輾過亡

市府傳霸凌！　處長「拍桌大罵1小時」辦公室全聽到

畫面曝！嘉義逆子「格鬥式抱摔」害死母

台中騎士超車女大生擦撞　捲公車底慘死

70歲代班清潔婦墜樓！送醫搶救不治

人事主任嗆「我有辦法逼妳做完」　女下屬不敢請假流產

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙竄天際「全面燃燒」

台男被騙去詐騙園區　每天被毒打

板橋火警！20歲兒認縱火：媽媽管太多很煩

婆婆只要孫　聯手兒子把媳婦趕出門

更多熱門

相關新聞

阿兵哥帶15歲少女到摩鐵療傷　竟「闖紅燈」硬上

阿兵哥帶15歲少女到摩鐵療傷　竟「闖紅燈」硬上

高雄一名鄒姓阿兵哥透過朋友介紹認識就讀專科的正妹小莉（化名），適逢小莉剛和男友分手心情低落，阿兵哥約小莉出來散心聊天，後來竟趁機將小莉載往摩鐵，而且不顧小莉月事來潮硬上得逞，小莉事後崩潰提告，法院審理後，依妨害性自主罪判阿兵哥徒刑3年8月。

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿

男友月薪35K！她幫省錢卻遭劈腿

超商噁店員偷拆正妹包裹　用胸貼DIY還錄影片傳給她

超商噁店員偷拆正妹包裹　用胸貼DIY還錄影片傳給她

「神明要和妳聊天」淫乩童襲胸強吻少女

「神明要和妳聊天」淫乩童襲胸強吻少女

關鍵字：

未婚夫劈腿前男友正妹舊愛襲胸

讀者迴響

熱門新聞

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

華碩尾牙「頭獎也太扯」！

新北八里夫妻疑一氧化碳中毒！睡夢中雙亡

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

有脂肪肝都沒感覺！「10種食物」能逆轉　清單曝光

媽帶兒進女廁！她一見年齡傻眼「超不舒服」

張惠妹不忍了　看網路一狀況很氣！

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面