未婚夫劈腿回頭找前男友訴苦　正妹遭壓身襲胸還被嘲笑

▲高雄女子因未婚夫劈腿，回頭找舊愛商量卻被襲胸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名正妹小愛（化名）和未婚夫訂婚後，和未婚夫同學阿力（化名）偷偷交往一段時間後分手，後來小愛發現未婚夫劈腿，於是回頭找阿力商量對策，沒想到阿力卻想「重溫舊夢」，趁機對小愛襲胸，讓小愛覺得受辱，還罹患心理疾病，要求阿力道歉也無果，只好報警提告，法院審理後，依強制猥褻罪判阿力徒刑1年。

判決指出，小愛和未婚夫訂婚期間，於2018年4月至6月8日偷偷與未婚夫的同學阿力短暫交往，雙方分手後，小愛發現未婚夫劈腿，大受打擊，於是在2019年1月17日中午到阿力家找他商量感情糾紛，一到阿力家，阿力卻跑到臥室脫掉外衣褲躺在床上，並以棉被蓋住身體，小愛進臥室查看，阿力就要求小愛躺在床上。

小愛才剛躺下，阿力就翻身壓住她，小愛才驚覺阿力已脫光衣服，只剩下內褲，還不斷狂親她，還說「我已經變硬了」，「想要吃掉妳」，小愛不斷掙扎，阿力才肯罷手。

小愛為了此事大受打擊而罹患心理疾病，多次要求阿力道歉未果，阿力還傳訊息揶揄小愛「就這件事來看，是性騷擾，但妳濕了，應該不會被認為是性騷擾」，小愛無奈只好提告。

法院審理時，阿力和律師辯稱和小愛是認識10年以上的朋友，也有過交往關係，在分手後也有發生10次左右的性關係，在關係這麼親近的情況下，小愛是因為想要維持這段關係，才改口去咬他有違反她意願。

法官認為，小愛雖到阿力的臥室，只能視為一般人際互動，不是性暗示，而躺在阿力身旁也只基於過去兩人的情誼、關係，並不必然表示小愛同意阿力對其撫摸胸部，因此根據兩人的說詞等證據，認定阿力犯行明確，依強制猥褻罪判阿力徒刑1年，全案可上訴。