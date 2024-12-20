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露營車上「12多萬財物全被偷」　機智夫妻靠Airpods幫警方逮人

▲▼Airpods,蘋果耳機,耳機。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果Airpods耳機。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

德國一對夫妻開著露營車到紐西蘭四處旅行，沒想到旅行到第5天時，露營車竟然遭人闖入並且搶劫財物，2人喪失了價值約7,000紐西蘭幣（約台幣12萬元）的財物，2人機智靠著用手機追蹤Airpods位置，成功助警方逮人。

來自德國的36歲女子卡洛琳(Carolin Sommer)與丈夫倫納特(Lennart Heiderich)，2人近來在紐西蘭北島羅托路亞市(Rotorua)旅行，沒想到原定6周的旅程，進行到第5天時就被搶劫。

這對夫妻表示，當時他們將露營車停在營地，2人早上10時騎著自行車在森林中觀光，沒想到中午返回營地時，發現露營車的車窗被打破，車上財物幾乎被搜刮一空，包括數位單眼相機、蘋果AirPods、行動電源等高價物品。

這對夫妻聲稱，雖然他們立刻就向警方報案，可是沒看到警方有任何進一步的動作，後來他們自己利用iPhone來追蹤失竊的AirPods，成功鎖定AirPods位置與一名疑似是竊賊的男子，警方才終於採取行動。

紐西蘭警方19日表示，他們接到報案後一直有積極處理案件，事件中的受害者有提供他們許多相關資訊，這些資訊正在幫助他們調查，目前已逮捕一名涉嫌竊盜的男子，預計於1月9日在地方法院出庭，部分被盜竊的財物也成功追回並還給受害者。

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