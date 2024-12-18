男友寄整箱襪子要她洗！她拒絕後卻做一舉動　全場怒：天生來受苦

▲女網友抱怨男友寄了整箱穿過的襪子，要她幫忙洗。（示意圖／pexels）

圖、文／CTWANT

情侶在生活上包容與照顧對方是正常的，不過近日就有女網友抱怨比她小4歲的男友，竟然寄了整箱穿過的襪子給她，要她幫忙洗襪子。女網友表示由於年齡差距，平常她都把男友當小孩看待，像媽媽一樣把男友照顧的無微不至，沒想到男友竟然恃寵而驕，直接寄整箱穿過的襪子，男友的誇張行徑也引起網友熱議。

近日中國1名女網友抱怨，她和男友是異地戀加上姊弟戀，她比男友大4歲。兩人是打遊戲認識的，男友遊戲技術很好，當時兩人打完遊戲之後經常聊天，沒1個月兩人就網戀了。中國國慶假期時，兩人第1次見面，見面後女網友覺得男方除了外表及身材之外，就沒其他優點了，不過兩人還是繼續交往下去。

因為年齡差距，女網友平時把男友當作小孩子照顧，會幫他洗內褲和襪子。男友說他喜歡這種被照顧的感覺，還問女網友願不願意照顧他，當時正值熱戀期，女網友對男友還有一層濾鏡，於是便答應了。

沒想到後來男友卻恃寵而驕，竟然寄整箱穿過的襪子給女網友，要求女網友幫他洗好。一開始女網友聽到男友寄了包裹給她，還以為是禮物，女網友傻眼回復男友，表示絕對不會幫他洗襪子，更說「快遞到了我也不會收」。

女網友不解男友為何不自己洗襪子，男友稱宿舍雖然有洗衣機，但是不能洗內衣褲和襪子，只能洗衣服，還表示因為女網友洗得比較乾淨，他不想自己洗，接著使出「妳說過要照顧我的」、「人家還是個寶寶，說好照顧我一輩子，怎麼才開始就反悔了」的攻勢，讓女網友相當傻眼。

女網友拒絕道「我只比你大4歲，不是大40歲」，男友又搬出「妳不是說哪天我們如果結婚，妳比我大4歲，我家人可能不會同意？妳把我照顧的這麼好，到時候我媽肯定放心把我交給妳。」的藉口。女網友再度拒絕「我找的是男朋友，不是兒子」，男友卻又開始胡攪蠻纏表示「妳洗的不是襪子，是對我的愛」、「我們很久沒有見面了，妳不想聞到我的氣息嗎？」

兩人誇張的聊天紀錄被公開之後，引起網友熱議，不過最令其他網友們傻眼的是，當大家以為女網友會拒絕男友無理的要求時，女網友卻妥協「這樣吧，襪子我不洗了，我買新的給你」，接著依男友說的價錢，轉帳90元人民幣（約新台幣400元）給他。

對此網友們紛紛留言「不分手就算了，還發了90，妳傻啊？」、「我以為妳多硬氣，看到轉帳我沉默了，有些人天生來受苦的」、「最傻的就是這種自以為自己是清醒的女生，嘴上說不給當媽，並明確立場要分手，下一秒轉帳……」