15歲少女與男友分手...阿兵哥帶到摩鐵療傷　竟「闖紅燈」硬上

▲專科正妹被初次見面的阿兵哥朋友帶到摩鐵性侵。（示意圖／123RF）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名鄒姓阿兵哥透過朋友介紹認識就讀專科的正妹小莉（化名），適逢小莉剛和男友分手心情低落，阿兵哥約小莉出來散心聊天，後來竟趁機將小莉載往摩鐵，而且不顧小莉月事來潮硬上得逞，小莉事後崩潰提告，法院審理後，依妨害性自主罪判阿兵哥徒刑3年8月。

判決指出，鄒姓阿兵哥是在2021年3月間透過曖昧對象認識15歲、就讀專科的小莉，他得知小莉剛和男友分手，認識的隔天就開車載小莉要外出散心，沒想到小莉剛上車不久，阿兵哥就把車子開往摩鐵，想要發展「進一步關係」。

由於小莉適逢經期，多次嚴峻拒絕，但仍不敵鄒男的力量，被強拉上床性侵得逞。小莉被侵犯後神情有異，父親覺得不對勁，追問之下才知道鄒男的惡行，報警提告。

高雄地院審理時，鄒姓阿兵哥辯稱兩人是男女朋友，發生性關係是情投意合。

法官根據兩人的聊天記錄發現，小莉在性行為發生後曾傳「你第一天還沒講就做那種事，而且我還跟你說不要」給鄒男，鄒男也秒回「對不起，是我太衝動想得到妳了」，明顯違反小莉意願，而且小莉和鄒男才第一次見面，就願意當男女朋友發生關係，與常理不合，因此認定鄒男犯行明確，依妨害性自主罪判鄒男徒刑3年8月。

全案上訴後，高雄高分院駁回上訴，維持原審3年8月的判決，全案仍可上訴。