日本立體停車塔「汽車墜落8m」砸死人！　2人卡車底1死1傷

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣神戶市中央區一座立體停車塔27日發生車輛墜落意外，當場導致2名正在進行檢修作業的工人被壓在車下。其中一人被救出時仍有意識，但另一名男子已經沒有心跳，隨後被確認死亡。

根據《讀賣電視台》報導，警方指出，2名受困工人的同事27日下午3時半向消防當局通報稱，「立體停車塔有車輛掉下，有2人被卡在車下動彈不得。」

警方指出，當時2人正在停車塔內進行檢修作業，沒想到突然有一輛汽車從8公尺高處墜落，當場砸中在下方工作的2名工人。警消獲報後隨即趕往現場，其中一名20多歲的男性獲救後意識清醒，仍能進行簡單對話，隨後被緊急送往醫院接受治療。然而另一名50多歲的男性則是直到當天下午5時才被救出，脫困時已經心肺功能停止，未能送醫。

根據《新瀉日報》報導，該名50多歲工人已確認身亡。

事故現場是一座17層的立體停車塔，目前還不清楚墜落車輛是從哪一層掉落。根據推測，當時正進行停車塔例行維護作業，因此將車輛固定在金屬托盤上，但沒想到卻不幸掉落。此外，當時車內並無其他人。

事發的立體停車塔為在JR元町站西側約200公尺，距離神戶市營地鐵縣廳前站南側約100公尺。警方正在對事故原因及現場情況展開深入調查，目前具體責任歸屬仍待釐清。