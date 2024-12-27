日Suzuki前會長鈴木修逝世　享耆壽94歲！日本輕型車推手

記者王佩翊／編譯

日本汽車製造商鈴木汽車（Suzuki）27日宣布，將該公司打造成世界知名汽車品牌的名譽顧問鈴木修已逝世，享耆壽94歲。鈴木修1978年擔任社長，2000年出任會長，並於2021年卸任，退居名譽顧問。

根據《中日新聞》報導，鈴木修出生於岐阜縣下呂市，1953年自中央大學法學部畢業，隨後進入中央相互銀行（現名愛知銀行）任職。1958年，與鈴木汽車第二代社長鈴木俊三之女結婚，入贅鈴木家，改姓鈴木，同年4月進入當時的鈴木自動車工業工作，並在1978年接任公司社長一職。

鈴木修生前致力於發展輕型車市場，對日本汽車業界影響深遠。在他的領導下，鈴木汽車1979年推出了廣受歡迎的輕型車「Alto」，成功開拓輕型車市場。1983年，他帶領鈴木汽車進軍印度市場，與印度國營企業馬魯蒂·烏德酉葛（Maruti Udyog Limited，馬魯蒂鈴木公司的前身）合作，成為印度最大的汽車製造商，進一步擴展公司的國際影響力。

鈴木修2000年擔任會長一職，並於2008年再次兼任社長。2015年，他將社長一職交棒給長子鈴木俊宏，但仍繼續參與公司經營，並促成與豐田汽車的資本業務合作。2021年，他宣布卸任會長一職，並退居為公司名譽顧問，結束長達數十年的經營生涯。