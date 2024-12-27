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快訊／南韓「代理總統」韓悳洙遭國會通過彈劾！　執政黨怒喊無效

▲▼南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴而遭國會通過彈劾，目前由國務總理韓悳洙代理行使總統職務。然而，韓悳洙卻拒絕批准憲法裁判所（憲法法庭）3名缺額法官認命，遭到共同民主黨在國會發起彈劾。今（27）日下午，國會針對韓悳洙彈劾案進行表決，有192席議員參與投票，皆投下贊成票，正式通過彈劾，創下南韓憲政史上首度有國務總理遭到彈劾的紀錄。

根據《韓聯社》，南韓國會議長禹元植稍早表示，此次採不記名投票，由於是表決彈劾「國務總理」韓悳洙，因此通過彈劾條件，設為300席在籍議員的「過半數」贊成票，只需獲得151張以上贊成票，便能通過彈劾。對此，執政黨國民力量議員們集體包圍議長席抗議，不斷大喊「無效」，現場一陣混亂。

在野黨所擁有的國會席次占192席，其中主導韓悳洙彈劾案的共同民主黨就多達175席。至於執政黨國民力量，則是擁有108席。

依照法律規定，韓悳洙必須立刻停止國務總理與代理總統的職務，其總統職務將由經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆代理執行。對於遭到國會通過彈劾，韓悳洙表示，將會尊重國會的決定，並立刻停止國務總理職務，靜候憲法裁判所的彈劾審判結果。

▲▼南韓國會議長宣布韓悳洙彈劾通過標準，執政黨國民力量國會議員包圍議場，抗議大喊無效。（圖／VCG）

▲南韓國會議長禹元植宣布韓悳洙彈劾通過標準，執政黨國民力量國會議員包圍議場，抗議大喊無效。（圖／VCG）

據悉，共同民主黨列出彈劾韓悳洙的5大事由，包括：1. 針對金建希特檢法與蔡上兵特檢法行使否決權。2. 在擔任國務總理時，涉嫌協助參與內亂，並默許總統發布戒嚴令。3. 與前國民力量黨代表韓東勳共同經營國政，違反憲法。4. 迴避任命內亂常設特檢。5. 拒絕任命憲法裁判所法官。

不過，國會一旦針對韓悳洙彈劾案進行表決，到底需要幾席贊成票才能通過彈劾，則是引發兩派爭論不休。憲法學者認為，必須套用包括國務總理在內的國務委員彈劾通過之標準（在籍議員過半投贊成票）；至於國民力量則認為，必須套用彈劾總統時的3分之2票（200席）之標準。

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