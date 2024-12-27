尹錫悅彈劾首場庭審結束　辯護律師曝：總統將直接出面說明！

▲南韓憲法裁判所27日下午針對尹錫悅彈劾案進行首場庭審，由法官鄭亨植、李美善進行。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅月初緊急發布戒嚴，遭到國會通過彈劾，彈劾案送交憲法裁判所（憲法法庭）審理。今（27）日下午，南韓憲法裁判所針對彈劾案進行首場辯論準備程序期日，尹錫悅的辯護律師、國會辯護律師皆有出席，在經過40分鐘後結束首場庭審，下一場庭審預計明年1月3日進行。

根據《韓聯社》，尹錫悅的辯護律師團27日上午9時，向憲法裁判所遞出代理人（辯護律師）選任狀，因此預計27日下午2時的辯護準備程序期日得以順利進行，此次庭審由法官鄭亨植（主審法官）、李美善負責進行。原本尹錫悅方面要求延後此次庭審的進行時間，不過被憲法裁判所回絕。

代表尹錫悅出庭的辯護律師團，包括律師裴輔允（朴槿惠遭彈劾時，曾任憲法裁判所發言人）、前大檢察廳反貪腐搜查部長尹甲根、前法官裴真漢。至於國會方面（要求罷免尹錫悅），則派出國會彈劾訴追團團長鄭清來（共同民主黨籍國會議員）、代理辯護律師金二洙（前憲法裁判所法官）。

首先，尹錫悅方面的辯護律師團質疑彈劾訴追案的合法性，尹甲根更認為憲法裁判所發送通知文件時的程序並不合法。至於國會方面，則是申請將15人作為彈劾案的證人。

在經過40分鐘後，辯論準備程序期日的庭審結束，至於下一場庭審則預計明年1月3日進行。

尹錫悅律師團稍早接受現場記者提問時，表示尹錫悅將會在「適當的時間點」直接出面發言。