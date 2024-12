莫三比克逾6000囚犯集體越獄　29恐怖分子全數逃出

▲警察表示,在一票示威者的煽動之下,監獄爆發越獄事件。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

非洲國家莫三比克首都馬布多監獄25日發生大量囚犯越獄事件,成功逃出的囚犯人數超過6000人,這些人利用國家動盪局勢趁機行動。莫三比克10月總統大選過後的廣泛騷亂與暴力持續席捲全國各地,警方表示,在囚犯與安全部隊的對峙行動中,有33名囚犯死亡,另有15人受傷。

衛報報導,莫三比克10月9日舉行總統大選,憲法委員會確認執政黨解放陣線黨(Frelimo)勝選,引爆各地暴力抗議示威,警車、車站、公共基礎設施均被毀。在此之際,馬布多監獄囚犯趁亂越獄,依據社群媒體流傳的影像,多名囚犯逃離監獄,軍事人員與獄警展開抓捕行動。許多囚犯試著藏身民宅中,但部分囚犯已被抓回。

警察總司令拉斐爾(Bernardino Rafael)表示,當地25日中午左右,在一票示威者的煽動之下,監獄爆發越獄事件,囚犯從獄警手中搶走武器,並放出其他受刑人。據信抗議活動造成監獄圍牆倒塌,這才讓囚犯得以脫逃。

拉斐爾透露,這間監獄關押29名被定罪的恐怖分子,但29人如今已全數逃出,感到非常擔憂,並呼籲逃犯主動自首。

莫三比克自10月大選以來持續動盪,選後初步結果顯示,1975年執政至今的解放陣線黨候選人查波(Daniel Chapo)獲得71%選票,主要競爭對手、流亡在野黨領袖維蒙德拉內(Venancio Mondlane)則有20%。

法院25日裁定查波當選,兩人得票率分別為65%及24%,再度引爆新一波抗議。聖誕節前夕的馬布多有如鬼城,幾乎所有店家都關門,民眾為避免捲入騷動大多待在家中。而解放陣線黨在全國的辦公室和警察局、銀行及工廠遭到洗劫、破壞與縱火。

Over 6,000 prisoners have escaped from a maximum security prison in Maputo, Mozambique. They reportedly overpowered the prison guards and seized their AK-47 rifles. pic.twitter.com/V4pQ2w9xMv

Inmates from the Machava Provincial Prison, known as BO, the maximum security prison in the country, escaped from the facilities today, leaving around 3,000 people who are now on the streets. The next few days will not be good for everyone in suburban neighborhoods in Mozambique. pic.twitter.com/gTNkPZFFS7