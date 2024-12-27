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莫三比克逾6000囚犯集體越獄　29恐怖分子全數逃出

▲▼ 莫三比克越獄。（圖／路透）

▲警察表示，在一票示威者的煽動之下，監獄爆發越獄事件。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家莫三比克首都馬布多監獄25日發生大量囚犯越獄事件，成功逃出的囚犯人數超過6000人，這些人利用國家動盪局勢趁機行動。莫三比克10月總統大選過後的廣泛騷亂與暴力持續席捲全國各地，警方表示，在囚犯與安全部隊的對峙行動中，有33名囚犯死亡，另有15人受傷。

衛報報導，莫三比克10月9日舉行總統大選，憲法委員會確認執政黨解放陣線黨（Frelimo）勝選，引爆各地暴力抗議示威，警車、車站、公共基礎設施均被毀。在此之際，馬布多監獄囚犯趁亂越獄，依據社群媒體流傳的影像，多名囚犯逃離監獄，軍事人員與獄警展開抓捕行動。許多囚犯試著藏身民宅中，但部分囚犯已被抓回。

警察總司令拉斐爾（Bernardino Rafael）表示，當地25日中午左右，在一票示威者的煽動之下，監獄爆發越獄事件，囚犯從獄警手中搶走武器，並放出其他受刑人。據信抗議活動造成監獄圍牆倒塌，這才讓囚犯得以脫逃。

拉斐爾透露，這間監獄關押29名被定罪的恐怖分子，但29人如今已全數逃出，感到非常擔憂，並呼籲逃犯主動自首。

莫三比克自10月大選以來持續動盪，選後初步結果顯示，1975年執政至今的解放陣線黨候選人查波（Daniel Chapo）獲得71%選票，主要競爭對手、流亡在野黨領袖維蒙德拉內（Venancio Mondlane）則有20%。

法院25日裁定查波當選，兩人得票率分別為65%及24%，再度引爆新一波抗議。聖誕節前夕的馬布多有如鬼城，幾乎所有店家都關門，民眾為避免捲入騷動大多待在家中。而解放陣線黨在全國的辦公室和警察局、銀行及工廠遭到洗劫、破壞與縱火。

選後動盪！莫三比克逾1500囚犯「集體越獄」　暴力衝突釀33死

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