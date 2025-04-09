川普「對等關稅」生效　一圖看美貿易夥伴如何接招

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普全面啟動貿易戰，不僅對中國商品課徵104%關稅，還重砲打擊歐盟、加拿大、墨西哥與日本等國。多國對此表示強烈反彈，同時掀起一波報復浪潮。儘管不同資料來源的排名不一，但外媒與不同數據都指出，這幾個國家與地區位列對美出口排名前5，以下為ETtoday新聞雲就這幾個美國主要貿易夥伴如何對關稅接招作出的整理。

▲美國向歐盟進口商品課徵20%的關稅，而歐盟隨後也宣布進行報復性關稅。（圖／路透社）

歐盟 VS. 美國

歐盟美國商會數據顯示，美歐在2024年的貿易額創下9760億美元新高，比美國對中國貿易額的5830億美元高出60%，也比歐盟對中國貿易額的7860億美元高出20%。其中，美國對歐盟的貿易出口額為3700億美元，進口額則為6060億美元，貿易逆差達2360億美元。

在川普新的「對等關稅」中，川普對歐盟徵收了20%的關稅，隨後歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布自4月15日、5月15日分批對美國進口商品徵收關稅，其中的產品涵蓋肉類、穀物、葡萄酒、木材、服飾、口香糖、牙線、吸塵器和衛生紙等產品，涉及總值高達約280億美元。

▲美國對中國課徵的關稅最高，高達104%。（圖／路透）

中國 VS. 美國

據CNN報導，中國是美國在2024年中第二大進口來源國，向美國出口了價值4390億美元的商品，而美國則向中國出口了價值1440億美元的商品。然而，隨著川普的關稅戰開打，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在4月8日宣布，川普總統將於9日對所有中國進口商品徵收高達104%的關稅。

今年2月，川普以中國涉嫌協助非法移民和將芬太尼運入美國為由，向所有中國商品徵收10%的關稅，並在3月將相關稅率提高了一倍。不久後，川普在4月2日頒布「對等關稅」，再向中國產品課徵34%的高額關稅。隨後，中方作為報復，對美國商品徵收34%的報復性關稅。

川普之後下達期限，要求中方在美東8日中午以前取消對美的報復性關稅，卻不受理睬，因此白宮宣布將關稅稅率提高50%，即額外徵收84%的關稅，讓美國對中國商品課徵的整體稅率上升至104%。中國商務部對此做出回應，指責美方提高對中國關稅的行為是「錯上加錯」，中方對此絕不接受，並在台灣時間9日晚間回以84%報復性關稅

▲加拿大與墨西哥同時被美課稅，但雙方的態度與下場卻大不相同。（組圖／路透）

加墨 VS. 美國

同樣被美國以邊境危機、非法移民、流入芬太尼，以及貿易不對等理由課徵關稅的國家除了中國以外，還有加拿大與墨西哥。據BBC報導，這3個國家在2024年合計佔了美國進口額的40%以上。然而，作為美國3大貿易夥伴之二的墨西哥和加拿大也難逃川普的「關稅大刀」。今年2月，川普宣布將對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，加拿大的能源則面臨較低的10%關稅。

相關關稅在美東3月4日生效後，加拿大率先做出反擊，宣布祭出報復性關稅，對價值1550億加幣（1070億美元，約新台幣3.5兆）美國商品加徵25%。面對加拿大的報復性關稅採取措施，川普緊接著又對加拿大的鋼鐵、鋁加徵最高50％的關稅，並對所有非在美國製造的車輛徵收關稅。據報導，加拿大是美國最大的鋁供應國，因此這2大措施將重挫加拿大經濟，而加拿大也在隨後宣布，對美國進口的汽車課徵25%關稅，以回應川普的汽車關稅措施。

至於墨西哥，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）原本在川普頒布關稅後，聲稱要回以報復性關稅，但薛恩鮑姆與川普進行通話後，川普卻主動提議將多項墨西哥商品排除在關稅之外，還將關稅延後到了4月2日以後。知情人士透露，薛恩鮑姆在通話中強調了自己為鞏固邊境、打擊芬太尼的努力，並動之以情地告訴川普，「如果美方貿然對墨實施關稅，會讓她很難向民眾解釋雙邊合作的成果」，而成功打動川普，讓墨西哥逃過被賦稅一劫。

▲石破茂希望美國不要對日課徵關稅，卻遭川普發文抨擊「對美國很差」。（圖／達志影像）

日本 VS. 美國

美國人口普查局指出，截至2024年9月，日本是美國前5個進口來源國之一；而美國貿易代表辦公室網站數據顯示，美國2024年向日本出口了近800億美元的商品，進口額卻高達1480億美元，貿易逆差為685億美元。

川普4月2日在頒布新的「對等關稅」時，宣布對日本進口的商品徵收24%關稅，日本首相石破茂隨後緊急在7日晚間與川普通話，表明日本已連續5年成為全球對美最大投資國，他很擔心美國的關稅措施，會導致日本企業對美國的投資意願降低，所以希望美國不要採取片面的關稅措施，而是尋求包括擴大投資在內、對雙方都有利的廣泛合作，然而川普的態度依舊強硬。