　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普「對等關稅」生效　一圖看美貿易夥伴如何接招

▲▼川普「對等關稅」生效，一圖看美貿易夥伴如何接招。（製圖／記者葉睿涵）

記者葉睿涵／綜合報導

美國總統川普全面啟動貿易戰，不僅對中國商品課徵104%關稅，還重砲打擊歐盟、加拿大、墨西哥與日本等國。多國對此表示強烈反彈，同時掀起一波報復浪潮。儘管不同資料來源的排名不一，但外媒與不同數據都指出，這幾個國家與地區位列對美出口排名前5，以下為ETtoday新聞雲就這幾個美國主要貿易夥伴如何對關稅接招作出的整理。

▲美國，歐盟，國旗。（圖／路透社）

▲美國向歐盟進口商品課徵20%的關稅，而歐盟隨後也宣布進行報復性關稅。（圖／路透社）

歐盟 VS. 美國

歐盟美國商會數據顯示，美歐在2024年的貿易額創下9760億美元新高，比美國對中國貿易額的5830億美元高出60%，也比歐盟對中國貿易額的7860億美元高出20%。其中，美國對歐盟的貿易出口額為3700億美元，進口額則為6060億美元，貿易逆差達2360億美元。

在川普新的「對等關稅」中，川普對歐盟徵收了20%的關稅，隨後歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）宣布自4月15日、5月15日分批對美國進口商品徵收關稅，其中的產品涵蓋肉類、穀物、葡萄酒、木材、服飾、口香糖、牙線、吸塵器和衛生紙等產品，涉及總值高達約280億美元。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲美國對中國課徵的關稅最高，高達104%。（圖／路透）

中國 VS. 美國

CNN報導，中國是美國在2024年中第二大進口來源國，向美國出口了價值4390億美元的商品，而美國則向中國出口了價值1440億美元的商品。然而，隨著川普的關稅戰開打，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在4月8日宣布，川普總統將於9日對所有中國進口商品徵收高達104%的關稅。

今年2月，川普以中國涉嫌協助非法移民和將芬太尼運入美國為由，向所有中國商品徵收10%的關稅，並在3月將相關稅率提高了一倍。不久後，川普在4月2日頒布「對等關稅」，再向中國產品課徵34%的高額關稅。隨後，中方作為報復，對美國商品徵收34%的報復性關稅。

川普之後下達期限，要求中方在美東8日中午以前取消對美的報復性關稅，卻不受理睬，因此白宮宣布將關稅稅率提高50%，即額外徵收84%的關稅，讓美國對中國商品課徵的整體稅率上升至104%。中國商務部對此做出回應，指責美方提高對中國關稅的行為是「錯上加錯」，中方對此絕不接受，並在台灣時間9日晚間回以84%報復性關稅

▲▼加拿大總理卡尼（Mark Carney）,川普,墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。（組圖／路透）

▲加拿大與墨西哥同時被美課稅，但雙方的態度與下場卻大不相同。（組圖／路透）

加墨 VS. 美國

同樣被美國以邊境危機、非法移民、流入芬太尼，以及貿易不對等理由課徵關稅的國家除了中國以外，還有加拿大與墨西哥。據BBC報導，這3個國家在2024年合計佔了美國進口額的40%以上。然而，作為美國3大貿易夥伴之二的墨西哥和加拿大也難逃川普的「關稅大刀」。今年2月，川普宣布將對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，加拿大的能源則面臨較低的10%關稅。

相關關稅在美東3月4日生效後，加拿大率先做出反擊，宣布祭出報復性關稅，對價值1550億加幣（1070億美元，約新台幣3.5兆）美國商品加徵25%。面對加拿大的報復性關稅採取措施，川普緊接著又對加拿大的鋼鐵、鋁加徵最高50％的關稅，並對所有非在美國製造的車輛徵收關稅。據報導，加拿大是美國最大的鋁供應國，因此這2大措施將重挫加拿大經濟，而加拿大也在隨後宣布，對美國進口的汽車課徵25%關稅，以回應川普的汽車關稅措施。

至於墨西哥，總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）原本在川普頒布關稅後，聲稱要回以報復性關稅，但薛恩鮑姆與川普進行通話後，川普卻主動提議將多項墨西哥商品排除在關稅之外，還將關稅延後到了4月2日以後。知情人士透露，薛恩鮑姆在通話中強調了自己為鞏固邊境、打擊芬太尼的努力，並動之以情地告訴川普，「如果美方貿然對墨實施關稅，會讓她很難向民眾解釋雙邊合作的成果」，而成功打動川普，讓墨西哥逃過被賦稅一劫。

▲▼石破茂、川普。（圖／達志影像）

▲石破茂希望美國不要對日課徵關稅，卻遭川普發文抨擊「對美國很差」。（圖／達志影像）

日本 VS. 美國

美國人口普查局指出，截至2024年9月，日本是美國前5個進口來源國之一；而美國貿易代表辦公室網站數據顯示，美國2024年向日本出口了近800億美元的商品，進口額卻高達1480億美元，貿易逆差為685億美元。

川普4月2日在頒布新的「對等關稅」時，宣布對日本進口的商品徵收24%關稅，日本首相石破茂隨後緊急在7日晚間與川普通話，表明日本已連續5年成為全球對美最大投資國，他很擔心美國的關稅措施，會導致日本企業對美國的投資意願降低，所以希望美國不要採取片面的關稅措施，而是尋求包括擴大投資在內、對雙方都有利的廣泛合作，然而川普的態度依舊強硬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
589 2 1975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「末日博士」示警：別過度押注Fed　美今年不衰退不會救川普
84%關稅反擊川普！陸專家：從被動防禦轉到「主動破局」
金鐘男星認了「吸毒20年」進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟
雨區擴大再降溫時間出爐！
快訊／中國宣布：對美追加訴訟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「末日博士」示警：別過度押注Fed　美今年不衰退不會救川普

中國商務部出招！12家美國企業列入「出口管制管控名單」

川普「對等關稅」生效　一圖看美貿易夥伴如何接招

6月大女嬰在家「遭比特犬活活咬死」！　鄰居目睹：頭上都是血

抬棺下葬變「陪葬」眾人摔進墓坑　亡者兒子被棺材重壓

遊印尼注意！峇里島新規定上路　禁止經期女性進入寺廟

滅絕1.2萬年「恐狼」復活了！　美生技公司目標2028年復育長毛象

尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

多明尼加夜店98死崩塌驚悚畫面曝光　生還者：如海嘯來襲

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

「末日博士」示警：別過度押注Fed　美今年不衰退不會救川普

中國商務部出招！12家美國企業列入「出口管制管控名單」

川普「對等關稅」生效　一圖看美貿易夥伴如何接招

6月大女嬰在家「遭比特犬活活咬死」！　鄰居目睹：頭上都是血

抬棺下葬變「陪葬」眾人摔進墓坑　亡者兒子被棺材重壓

遊印尼注意！峇里島新規定上路　禁止經期女性進入寺廟

滅絕1.2萬年「恐狼」復活了！　美生技公司目標2028年復育長毛象

尪被曼谷大樓壓死！緬甸女徒步4天跨國領屍　才發現亡夫早外遇

梅根自揭產後隱疾　稱「極度罕見且可怕」

多明尼加夜店98死崩塌驚悚畫面曝光　生還者：如海嘯來襲

夏騰宏高中念了6年才畢業「22歲還在讀夜校」　為剪棒棒堂頭轉學

行政院會明報告880億支持方案　法制作業加速提出盼立院支持

延長10局定勝負　統一二軍賽8比7力克味全

84%關稅反擊川普！陸專家：從被動防禦轉到「主動破局」

地震一搖！曼谷人嚇到想換抗震屋　 房產顧問：門檻變高了！

金鐘男星認了「吸毒20年」2度進勒戒所　一見母等到滿頭白髮頓悟

二手家電行深夜突傳火警　南投消防局動員花10多分鐘控制撲滅

元馨儀獲新北模範母親　侯友宜親賀：逆境中奮起勇者

比手掌大雞排50元逆勢降價！萬人激推彰化良心炸雞店：超好吃

職籃球星赴對岸在台合約訴訟未了　法官真心話讓雙方同意調解

火是她點的！北市大同區平房火警　遭燒傷女子與口角男子都送辦

國際熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

川普對台32%關稅中午生效！白宮不甩50國談判

關稅來襲！美好市多11商品恐先漲價

路透：台積電恐遭美罰款330億元

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

勸退關稅失敗　馬斯克嗆川普顧問「白癡」：比磚頭還蠢

即／5.6地震沖繩同時搖晃　日本未偵測海嘯

對等關稅上路！　這5國有望最先達成協議

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

川普關稅核心是台灣　專家：中國侵台後果更慘

川普關稅撐不久？共和黨「業力引爆」通膨民怨

更多熱門

相關新聞

強力反制！陸商務部：對美追加訴訟

強力反制！陸商務部：對美追加訴訟

中國在世貿組織就美國對華產品進一步加徵50%關稅追加提起訴訟。中國商務部新聞發言人稍早也宣佈，「中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。」

中商務部出招！12家美企列入出口管制管控名單

中商務部出招！12家美企列入出口管制管控名單

府怨赴美談判旅費遭凍刪　藍怒：只會甩鍋

府怨赴美談判旅費遭凍刪　藍怒：只會甩鍋

中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間

中痛批美「錯上加錯！」　萬字白皮書仍留空間

TikTok出售令再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪奪

TikTok出售令再延75天　陸商務部痛批美方：強取豪奪

關鍵字：

美國北美要聞川普對等關稅關稅戰中國歐盟加拿大墨西哥日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

川普提台積電：不來美國建廠課100%關稅

川普「對等關稅」生效　對台影響一次看

王思佳老公爆「其實是司機」不是富商

「全聯先生」消失2年多…近照曝光帥成這樣

正妹實習醫捷運斷片！慘被7旬翁溫泉旅館性侵

快訊／國家警報響！發生有感地震　台北感受搖晃

他負120萬快掛了！苦主「被1檔害慘」：賠100多萬

7度性侵大哥16歲孫女　假名醫遭黑幫追殺

快訊／總統府怒列資料：赴美談判旅費、扶持產業預算　被藍白凍刪了！

玖壹壹師弟持毒＋販毒遭收押　經紀公司強硬回應

上膛實彈舉T91步槍瞄準長官　中士被起訴

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關

快訊／9:53宜蘭蘇澳規模5.8地震　最大震度4級

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

更多

最夯影音

更多

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

上百道菜色吃到飽！直擊全台最大間我家牛排

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面