快訊／議員陳怡君挫咧等！涉貪羈押出來恐串供　士檢今聲請延押

▲民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費遭收押第49天。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨籍台北市議員陳怡君涉嫌詐領助理費，遭收押禁見至今已49日，士檢持續深入偵辦。檢方認為，陳仍有勾串共犯與證人之虞，且羈押原因未消失，今（9日）已向士林法院聲請延長羈押，以防止串證及影響偵查進度。

據了解，檢方掌握，陳怡君自2019年起，涉嫌指示辦公室主任張惠霖（綽號「饅頭」），與市議會研究室主任楊蕙綺合作，安排親友掛名助理，製作帳冊並控管薪轉帳戶，由張女代為提領薪資，金流最終流入私人帳戶，疑似形成非法小金庫。初步估算，詐領金額逾300萬元，掛名助理每月薪資4至8萬元不等，卻未實際出勤。

檢調於今年2月12日發動13路搜索，搜查議會辦公室、服務處與住家等地，並將陳、張等7名被告及3名證人帶回偵訊。儘管陳怡君全盤否認犯行，檢方仍掌握財務帳冊、通訊紀錄及多名證人說法，與陳、張供詞多有矛盾，懷疑其有隱匿事證、勾串之虞，遂聲押禁見獲准。

陳怡君於2月20日遭法院裁定收押禁見，原定羈押期限為2個月，將於4月20日屆滿，檢方認為案情仍待釐清，包括助理薪資流向及涉案人分工等關鍵細節，為防止共犯串供、滅證，決定向法院聲請延長羈押。

此外，同案共犯張惠霖亦遭收押，檢方已於本月7日向法院聲請延押，士林地院將於明（10）日上午10時召開延押庭審理。據悉，張女辯護人正爭取具保停押，預計庭上將強調其無串證、滅證之虞，盼法院酌情裁定。

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