愛在東成　基督教監獄福音關懷協會傳遞溫暖監所報佳音

▲基督教監獄福音關懷協會傳遞溫暖監所報佳音。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

聖誕佳節將至，大街小巷內瀰漫著溫馨洋溢的氣息，這份溫暖，位在鐵窗內的受刑人看似無福消受，然而有一群人不辭辛勞，在聖誕節前夕特地走進監所，將這股暖流帶進高牆之內，讓無法返家過節的受刑人們也能感受到祝福與關愛。

台東縣基督教監獄福音關懷協會在聖誕前夕至東成監獄報佳音，由該會執行長「曾媽媽」莊麗馨女士帶領協會同工與豐田讚美教會一群年輕、充滿活力與熱情的弟兄姊妹至監內各個舍房、工場關懷受刑人，以歌曲演唱、分送聖誕糖果的方式，將祝福傳遞給每個人。

受刑人阿明表示，自己雖非基督教徒，但在這場活動中，仍能感受到寒冬中的溫暖與包容，協會成員們的熱情與關懷讓他想起了家人對他的愛與支持，並感受到這份深情無論在何時何地都不會消失，也激勵他改悔向上、重生蛻變的決心。

「曾媽媽」莊麗馨女士表示，這項活動的重點並不在唱歌、送禮物給受刑人，而是在於讓他們能夠在困境中體會到溫情和希望，並激勵他們走出陰霾，迎向嶄新的未來，只要有一個人能受他們的影響改過向善，這個世界就會少了一點黑暗，多了一片光明。

東成監獄典獄長葛煌明表示，社會外界的關懷、鼓勵以及宗教力量帶來的心靈安寧是促使受刑人沉澱蛻變的一大助力，並對於該協會常年秉持著無私奉獻的精神支持著監所收容人致上最高的敬佩與感謝。