選後動盪！莫三比克逾1500囚犯「集體越獄」　暴力衝突釀33死

▲ 莫三比克總統大選結果引發示威，民眾放火抗議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

莫三比克10月9日舉行總統大選，結果引發的爭議延燒至今，最高法院23日裁定長期執政的莫三比克解放陣線黨（Frelimo）勝選，點燃全國各地反對派組織及支持者抗議。首都馬布多監獄逾1500名囚犯25日利用動盪局勢藉機越獄，過程中與獄警爆發衝突，造成至少33死15傷。

綜合BBC及《路透》，警察局者拉斐爾（Rafael）指出，25日一群反政府抗議者接近這座監獄，這時囚犯趁亂推翻一堵牆後逃跑，和獄警衝突過程中造成33人死亡及15人受傷。約有1534人成功越獄，但有150人已再度被捕。

拉斐爾提到，此外還有另外2座監獄發生囚犯企圖越獄事件，「國家、人民和安全部隊都感到憂心，預估未來48小時內犯罪率會上升」。

莫三比克自10月大選以來持續動盪，選後初步結果顯示，1975年執政至今的解放陣線黨候選人查波（Daniel Chapo）獲得71%選票，主要競爭對手、流亡在野黨領袖維蒙德拉內（Venancio Mondlane）則有20%。

法院25日裁定查波當選，兩人得票率分別為65%及24%，再度引爆新一波抗議。聖誕節前夕的馬布多有如鬼城，幾乎所有店家都關門，民眾為避免捲入騷動大多待在家中。而解放陣線黨在全國的辦公室和警察局、銀行及工廠遭到洗劫、破壞與縱火。

內政部長24日晚間說明，23日以來至少21人在動亂中喪生。Plataforma Decide則表示，騷動爆發以來，截至24日前至少有130人在與警方衝突中喪命。