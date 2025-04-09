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中國商務部出招！12家美國企業列入「出口管制管控名單」

▲中美關係。（圖／CFP）

▲關稅戰仍在持續當中。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

中美關稅貿易戰持續進行當中，美國對華課徵104％關稅，中國官方9日宣布反制措施，對美所有進口商品的關稅提升至84％。根據央視新聞報導，中國商務部9日發布公告，將12家美國公司列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項（既有民事用途、又有軍事用途或提升軍事潛力的物品，特別是能用來設計、開發、生產或使用大規模殺傷性武器及其運在工具的貨物、技術與服務）。

此外，不可靠實體清單工作機制發布公告，將6家美國公司列入不可靠實體清單，並採取禁止其從事與中國有關的進出口活動、禁止其在中國境內新增投資等兩項措施。

以下為所有清單：

出口管制管控名單：

一、美國光子公司 （American Photonics）

二、諾沃特公司 （Novotech, Inc.）

三、埃科達因公司 （Echodyne）

四、馬文工程公司 （Marvin Engeering Company, Inc.）

五、埃克索維拉公司 （Exovera）

六、特勵達·布朗工程公司（(Teledyne Brown Engineering, Inc.）

七、BRINC無人機公司 （BRINC Drones, Inc.）

八、賽尼克斯公司 （SYNEXXUS, Inc.）

九、火風暴實驗室公司 （Firestorm Labs, Inc.）

十、奎托斯無人機系統公司（(Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc.）

十一、多莫戰術通信公司（(Domo Tactical Communications）

十二、英斯圖公司（(Insitu, Inc.）

不可靠實體清單：

一、護盾人工智能公司 （Shield AI, Inc.）

二、內華達山脈公司 （Sierra Nevada Corporation）

三、賽博勒克斯公司（Cyberlux Corporation）

四、邊緣自治運營公司 （Edge Autonomy Operations LLC）

五、Group W公司（Group W）

六、哈德森技術公司（Hudson Technologies Co.）

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