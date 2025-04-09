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再次反制！　陸商務部：在世貿組織解決機制下「起訴」美方

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲中方不只對美加增關稅到84%，還要向世貿組織對美國追加訴訟。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中國在世貿組織就美國對華產品進一步加徵50%關稅追加提起訴訟。中國商務部新聞發言人稍早也宣佈，「中方在世貿組織爭端解決機制下，起訴美方最新加徵關稅措施。」

發言人稱，美方所謂「對等關稅」措施嚴重違反世貿組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質。

發言人指出，中方將根據世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。

稍早，中國官方宣布最新反制措施，自2025年4月10日12時01分起，對美所有進口商品關稅從34%提升到84%。

根據《新華社》指出，2025年4月8日，美國政府宣佈對中國輸美商品徵收「對等關稅」的稅率由34%提高至84%。美方升級對華關稅的做法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，是典型的單邊主義、保護主義、經濟霸凌。

根據《中華人民共和國關稅法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國對外貿易法》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。有關事項如下

一、調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，由34%提高至84%。

二、其他事項按照稅委會公告2025年第4號文件執行。

中方敦促美方立即糾正錯誤做法，取消所有對華單邊關稅措施，與中方在相互尊重的基礎上，通過平等對話妥善解決分歧。

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