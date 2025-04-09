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機車路權團體不滿「駕照考訓」會議未受邀　公路局：5月還有一場

▲▼公路局4月25日召開精進駕照制度未邀機車路權團體，引發不滿。（圖／翻攝臉書「企鵝交通手札」）

▲公路局4月25日召開精進駕照制度未邀機車路權團體，引發不滿。（圖／翻攝臉書「企鵝交通手札」）

記者李姿慧／台北報導

交通部預計4月25日下午邀集學者和各團體召開駕照制度交流會議，公路局卻以「駕照考訓制度與機車團體關聯性低」為由未邀請台灣機車路權促進會，引發機車路權團體不滿，質疑難道未來機車不用考照，會議當天將號召近300人前往公路局門口抗議。

公路局預計4月25日邀集專家、學者和民團開會，召開「精進駕照考前、中、後相關制度意見交流」會議，受邀者包括專家學者外，還有汽車駕駛教育學會、行人團體和交通安全團體，卻漏邀台灣機車路權促進會，引發機車路權團體不滿。

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台灣機車路權促進會理事黃柏岳指出，前兩天友會和行人團體收到公路局開會通知，預計4月25日開駕照制度精進交流會，受邀名單有7個行人團體，還有汽車駕駛教育協會、台灣安全駕駛監督聯盟等，但不對勁的地方在於，道路上用路人會有大型車、汽車、機車和行人，行人也不用考駕照卻受邀，需要考駕照的機車團體卻沒有受邀。

長期關注交通安全的臉書粉絲團「企鵝交通手札」也發文指出，出席者除了道安委員跟學者教授，還有駕訓相關協會外，還列了7個行人團體在內，偏偏就是沒有台灣機車路權促進會，「難不成機車是不需要考駕照嗎？」

於是他們請立委林月琴辦公室協助詢問，結果竟然得到驚天回覆「駕照考訓制度與機車團體關聯性較低」。「企鵝交通手札」質疑：「請問機車是不用考駕照了嗎？還是以後機車不需要駕照就能夠上路？」

黃柏岳直言，無法接受駕照考訓制度與機車團體關聯性低的這個說法，相當不合理也很荒謬，既然公路局不邀請他們，他們就自己申請路權去公路局「學術研討」，預估會有近300人參與陳抗。

黃柏岳強調，目前機車考照只有場地內路考，沒有包含實際道路駕駛，但道路上常會遇到突發狀況，因此希望未來駕照制度可以把道路環境和駕駛人教育做好。

他說，包括研議道路駕駛路考外，現在制度沒有回訓制度，很多長輩駕駛人的交通觀念和對交通法規認知，與現行有相當大落差，駕駛人沒有透過定期回訓，道路上會產生不一樣駕駛行為，如果發生事故，機車也會發生傷亡。

由於現行交通事故3大族群為機車、高齡者和酒駕，黃柏岳表示，既然知道機車是重點，考照研議精進制度會議卻沒有邀請機車用路人和團體參加。

「企鵝交通手札」表示，這種扯到翻天的事情不用再忍了，4月25日下午，他們已經申請好路權，屆時一起到公路局門口，跟坐在辦公室裡面吹冷氣的公務員宣示一下，既然公路局覺得考照會議跟機車無關，那他們就訴求以後機車不要考駕照，假戲真做大家一起來。

對此，公路局表示，4月25日會議聚焦邀請關心行人安全議題的團體，公路局規劃於5月再邀請機車路權團體，包括台灣機車路權促進會等其他路權相關團體，召開相關議題意見交流會議溝通，均會廣納各界意見進行討論。
 

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