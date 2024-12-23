熱帶氣旋「奇多」襲非洲莫三比克　摧毀11萬房屋至少94死

▲熱帶氣旋奇多侵襲莫三比克，16日當地滿目瘡痍，多數房屋遭摧毀。（圖／路透，下同。）



文／中央社莫三比克首都馬布托22日綜合外電報導

莫三比克災害管理機構今天表示，熱帶氣旋「奇多」（Cyclone Chido）上週橫掃印度洋後，已在莫三比克造成至少94人喪生，高於先前報告的76死數據。

莫國官員表示，氣旋奇多先是摧殘印度洋法屬馬約特島（Mayotte），接著襲擊非洲大陸，摧毀莫三比克11萬間房屋。

法新社報導，奇多登陸後，以每小時約260公里的陣風席捲莫國北部德爾加杜角省（Cabo Delgado），一天之內降雨量達250毫米。

受這場風暴影響的62萬名莫國民眾當中，有超過50萬人集中在德爾加杜角。專家說，這場風暴因人為氣候變遷而變得更加嚴重。

與此同時，莫三比克正經歷一場選後危機，反對派指控選舉舞弊，朝野陷入自莫國脫離葡萄牙獨立以來最嚴重的鬥爭。

目前為止，莫三比克仍是受氣旋奇多影響死亡人數最慘重的國家。

在馬約特島，法國內政部報告指出，奇多襲擊馬約特7天後，已有35人喪命、約2500人受傷。

在鄰國馬拉威，當地災害管理機構表示，雖然奇多強度減弱，仍造成13人喪生、近30人受傷。