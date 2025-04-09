6月大女嬰在家「遭比特犬活活咬死」！　鄰居目睹：頭上都是血

▲ 女嬰在家遭比特犬咬死。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國德州休士頓地區驚傳悲劇，一名僅6個月大的女嬰遭家中飼養的比特犬攻擊，送醫搶救後不治身亡。警方現已展開調查，而咬人的比特犬將依規定安樂死，家屬也已同意。

綜合《時人》及《每日郵報》等外媒，這起事件於1日發生在德州大休士頓都會區的貝敦市（Baytown）一棟公寓大樓，警方獲報趕到後立即將女嬰送往醫院，但她仍宣告不治，當局隔天公開證實她的死訊。

動物管制人員事後持搜查令進入屋內，帶走2隻由女嬰父母飼養的混種比特犬，已確認是其中一隻對女嬰發動攻擊，依當地法規須實施安樂死，家屬也同意處置；另一隻則未參與攻擊。

鄰居透露，事發後女嬰母親曾上門求助，當時她手中抱著女嬰且全身是血，口中不斷喊著「上帝，我相信祢」。另一名鄰居稱他下班返家路上目睹女嬰傷勢，「頭上都是血」，「沒有人願意看到孩子變成那樣」。居民在公寓外擺放鮮花與玩偶悼，周末也舉辦燭光追思活動。

警方目前未逮捕任何人，也未提出任何指控。女嬰家屬則在募資平台GoFundMe發起活動，希望募集善款用於處理後事，「我們的寶貝才6個月大就被帶走，我們懷著沉重的心情道出這項毀滅性損失」，目前募得3250美元（約新台幣10萬元）。