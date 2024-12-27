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把女生打到骨折！韓健身教練獄中爆瘦23kg　崩潰喊：沒辦法訓練了

▲▼現年41歲的黃哲順是一名健美選手。（圖／翻攝自Facebook／Chul Soon）

▲黃哲順去年11月因涉嫌毆打一名女子遭判刑9個月。（圖／翻攝自Facebook／Chul Soon）

記者張方瑀／綜合報導

曾在韓國綜藝節目《喜劇大聯盟》中演出的健身教練黃哲順，在去年11月因涉嫌毆打一名女子遭判刑9個月，他近日透過公開的信件分享獄中生活，坦言因為待在3坪大的空間沒辦法健身，「對於一名健美運動員來說，無法進行徒手訓練幾乎等同於被判死刑。」

▲▼現年41歲的黃哲順是一名健美選手。（圖／翻攝自Facebook／Chul Soon）

▲黃哲順是一名健美選手。（圖／翻攝自Facebook／Chul Soon）

根據《朝鮮日報》報導，現年41歲的黃哲順是一名健美選手，並在綜藝節目《喜劇大聯盟》中出演健身教練而走紅。不過他去年10月在全羅南道麗水市一處建築物的戶外停車場與一名女子發生口角，期間多次對其施暴，對方甚至被打到骨折，必須住院治療3周。

黃哲順今年7月在一審中被判處有期徒刑1年，並當庭羈押，但在今年11月的二審中，刑期縮短至9個月。

黃哲順近日透過手寫公開信向外界透露在獄中的生活，「今年夏天，即便在創紀錄的酷暑中，我也在一個不到3坪的空間裡，與另外6名成年男性肩膀相貼，度過了嚴峻的反思與自省時光。」

▲▼現年41歲的黃哲順是一名健美選手。（圖／翻攝自Facebook／Chul Soon）

▲黃哲順在綜藝節目《喜劇大聯盟》中出演健身教練而走紅。（圖／翻攝自Facebook／Chul Soon）

黃哲順說，他這6個月以來戒了酒與煙，血壓、肝指數、腎臟數值全都恢復正常，就連失眠問題也消失了，但讓他感到最痛苦的是，監獄內禁止進行徒手運動，「長時間無法進行身體管理，看著自己一天天變得糟糕，讓我感到絕望，對於一名健美運動員來說，無法進行徒手訓練幾乎等同於被判死刑。」

他在信中寫道，他剛進入監獄時爆瘦23公斤，靠著每天會吃一箱巧克力派、15包穀物粉與10包薏仁茶，才勉強增重了8公斤，但蛋白質來源僅限於每天只能吃到的一個鮪魚罐頭，「現在我的身體四肢纖瘦，腹部卻凸出，活像一隻蜘蛛。」

黃哲順表示，「在服刑期間，我不得不接受無法重返健身生涯的殘酷現實，這讓我感到羞辱與虛無。」不過，他也強調出獄後會重新恢復鬥志，希望早日重回健美舞台，同時也對妻兒表達了思念，表示會繼續努力反省。

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