「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

▲薩爾瓦多恐怖分子監禁中心。（圖／翻攝X）



記者張靖榕／綜合報導

薩爾瓦多政府為了對付幫派勢力，於2023年啟用了「恐怖分子監禁中心」，這座被稱為「世界最恐怖監獄」的設施，全區擁有8棟建築物，最多可收容4萬名囚犯，其高度戒備及集中管理方式吸引了國際關注。

日本TBS電視台報導，「恐怖分子監禁中心」的戒備措施極為嚴密。進入設施前，訪客必須通過多重安檢，包括機場級檢查與電腦斷層掃描。連手機訊號都受到嚴格控管，而結婚戒指、護照等個人物品則須寄放在管理處。此外，駐紮於中心內的獄警與士兵均需遮掩臉部，以防身分曝光後遭到報復。

監獄內部設有一座規模龐大的武器庫，其中配備各式戰場級槍枝，以應對可能發生的囚犯暴動或外部襲擊。整個中心由1000名警員和600名士兵組成的精銳團隊負責守衛，確保設施的安全無虞。

每間舍房容納約100名囚犯，他們被統一要求剃光頭並穿著統一服裝，這些囚犯大多身上滿布幫派刺青，年齡層以20多歲的年輕人居多。據薩爾瓦多政府透露，所有收容者均涉及謀殺、綁架等重大犯罪案件。

薩爾瓦多當地幫派橫行多年，嚴重影響社會治安。現任總統布格磊（Nayib Armando Bukele Ortez）自2019年上任後，對幫派展開了大規模掃蕩行動，一口氣逮捕約8萬名相關人士，並在短短幾年內將殺人案件數量縮減至上任前的1/50，成效顯著。布格磊因此被國內民眾譽為「救國英雄」。