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德媒：台海若爆衝突將嚴重影響全球與德國經濟

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲台灣在半導體產業中發揮主導性角色，無論中國與台灣的緊張局勢如何升級，都會對全球經濟造成巨大壓力。（示意圖／路透）

文／中央社記者顏若瑾柏林26日專電

中共本月初對台灣展開大規模軍演受到全球媒體關注。德媒近日報導指出，中國用30多年來最大規模的軍事行動表明有能力可以完全孤立台灣，台海衝突若加劇將對全球和德國經濟造成嚴重影響。

德國法蘭克福評論報（Frankfurter Rundschau）25日報導指出，中共最新的演習涉及在台灣周圍部署一百艘船艦和50架飛機，據華盛頓戰爭研究所（ISW）指出，這是中共30年來最大規模的海軍艦隊軍事行動。

法蘭克福評論報指出，中共這次的行動是沒有事前宣布的空中和海上演習，涵蓋範圍比以往都大得多，中國境內還因封鎖行動而限制空中交通兩天。

報導指出，中國在這次演習中瞄準包括日本、台灣、菲律賓在內的整個島鏈。根據中國國防大學的定義指出，聯合封鎖行動目的是切斷敵方與外界的經濟和軍事聯繫。

鑑於台灣能源供應與糧食依賴的島國特性，孤立台灣對中國來說是一個有效的工具。報導接著引述海軍司令唐華在10月接受經濟學人專訪時的說法指出，中國正在使用蟒蛇戰略試圖窒息這個島國，這些方法包括隔離港口，以及透過法律向外商施壓，要求他們承認台灣是中國的一個島嶼。

報導指出，中國多年來與歐盟與美國有著緊張的貿易關係，如果中國對台灣發動進攻，歐盟將會以制裁中國作為回應，德國和中國之間重要的經濟夥伴關係也將受到干擾；目前德國出口產品中有6.1%銷往中國，而在進口產品中，高達11.5%來自中國，屆時供應鏈崩盤將對德國造成嚴重後果。

此外，報導指出，台灣在半導體產業中發揮主導性角色，無論中國與台灣的緊張局勢如何升級，都會對全球經濟造成巨大壓力，接著電動車、太陽能板和風力渦輪機等綠色技術供應鏈也可能會受到干擾，對在中國的歐洲企業都將造成風險。

報導強調，處在中國大陸和台灣之間的台灣海峽是重要貿易路線和全球物流的中心點，中國藉著對台灣以南和菲律賓以北的海域進行控制，以擴大對國際市場的干擾。

該報引述彭博社報導指出，如果中共對台展開封鎖，第一年全球經濟就將損失5兆美元。在全球經濟下降5%的情況下，台灣經濟將損失12%；中國則損失接近9%，「而德國企業目前對所有可能台海衝突的腳本還沒有任何準備」。（編輯：周永捷）

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