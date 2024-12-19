　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國防部：中國脆弱性多　尚無能力短時間攻下台灣

▲▼美國國防部五角大廈。（圖／路透社）

▲關於台灣議題，國防部印太事務助理部長瑞特納指出，中國希望能在短時間內快速入侵台灣，且要在可接受的代價下。（圖／路透社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓18日專電

美國國防部今天公布2024年中國軍力報告。國防官員說，中國侵台目標是在可接受的代價下快速完成入侵，解放軍目前還做不到。中國有很多脆弱性，例如能源問題，還沒有解決方案。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）去年初說，中國對台發動攻擊並非迫在眉睫，也非不可避免。國防部今天公布最新的中國軍力報告，也對台海情勢維持同樣的評估。國防官員強調，「我們嚇阻（中國）的力量真實且強大」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天就這份報告舉行研討會。

關於台灣議題，國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，中國希望能在短時間內快速入侵台灣，且要在可接受的代價下。中國努力朝這個方向邁進，但是目前仍做不到，解放軍在後勤與持續作戰能力方面有很多問題。

瑞特納特別提到能源脆弱性的問題，中國對此尚無解決方案。報告指出，在持久的軍事衝突中，中國可能面臨的主要挑戰是如何滿足國內對石油和天然氣的需求。如果衝突涉及海上封鎖，中國將被切斷大部分石油和天然氣的進口來源。

瑞特納說，即使中國正在現代化並增強自身能力，在很多方面，美國也正採取行動，加劇中國原本就有的脆弱性問題，對中國的嚇阻力量「真實且強大」。他也說，要維持嚇阻力，需要付出極大的努力。

根據這份報告，中國有7成能源需求來自進口，3成由國內自產，為因應西太平洋發生持久衝突導致能源供應中斷，中國不斷擴大戰略和商業原油儲存能力，目標是儲備90天的原油進口量。目前的儲存容量約為7億桶，相當於約62天的原油進口量。

報告指出，中國能源進口主要經由南海和馬六甲海峽（Malacca Strait）的海上航線。儘管中國力求能源供應多元化，但至少未來10年主要仍依賴來自非洲和中東的石油和天然氣進口。亦即仍需仰賴同樣的海上航線。

出席研討會的國防部主管中國、台灣及蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）指出，去年持續觀察到解放軍對台的恐嚇或脅迫行為。共機跨過海峽中線成為常態，一年達數百次，而不僅是針對特定事件的少數行動。

蔡斯說，這表示，一些長期以來的規範逐步被侵蝕，讓人感到擔憂。

報告引述台灣國防部的數據顯示，2023年共機進入台灣防空識別區的次數是1641次，較2022年的1733次低，但有712次跨越海峽中線，前一年為552次。

此外，這份報告提到，中國使用核力量的方針包括「不首先使用」（No First Use）政策，即「不首先使用核武器」政策。但如果台海的常規軍事失敗，嚴重威脅到中共政權生存時，北京可能會考慮使用核武器。

出席研討會旁聽的前立委、哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁說，中國對台軍演趨向多樣化、規模與突發性與以往不同，運用人工智慧、間諜衛星、海底無人探測船等技術，這是報告較沒有關注到的層面。（編輯：周永捷）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
女魚販本尊曝光！吸金上億落網　身上只剩1萬
快訊／醒吾男「為女網友」砍傷文大生　檢方聲押
快訊／確定了！　詹子賢留兄弟
詐10億男竟在台開戶！　8家銀行已放行
快訊／涉貪案「起訴倒數」！　北檢今再提訊柯文哲
快訊／高雄死亡車禍！　18歲大學生遭輾斃
她生病坐輪椅去Energy簽唱會　等到半夜11點！結果超感人
快訊／瘦了一大圈！　鄭文燦：可見我有多委屈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州松鼠首見捕食田鼠　美研究：順應生態系統改變

美國防部：中國脆弱性多　尚無能力短時間攻下台灣

長途飛行必備！空姐親揭「最重要1點」　化妝、保養也有祕訣

Google地圖驚見「屍體塞進後車廂」　意外破了失蹤案

奈及利亞踩踏32死！發錢發禮物吸7500人塞爆失控　女哭：孩子沒了

回應飛彈攻擊！以軍夜襲葉門　派戰機狂轟青年運動軍事設施

性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

東京都心、大阪下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

慘遭烏軍無人機炸死！估北韓軍死者「超過100人」　急蓋觀測所反制

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

中山大學獼猴「闖教室上日文」　同學笑：猴子都你比認真

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

加州松鼠首見捕食田鼠　美研究：順應生態系統改變

美國防部：中國脆弱性多　尚無能力短時間攻下台灣

長途飛行必備！空姐親揭「最重要1點」　化妝、保養也有祕訣

Google地圖驚見「屍體塞進後車廂」　意外破了失蹤案

奈及利亞踩踏32死！發錢發禮物吸7500人塞爆失控　女哭：孩子沒了

回應飛彈攻擊！以軍夜襲葉門　派戰機狂轟青年運動軍事設施

性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

法國首例！前總統沙柯吉貪腐案「維持原判」　須戴電子腳鐐服刑

東京都心、大阪下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

慘遭烏軍無人機炸死！估北韓軍死者「超過100人」　急蓋觀測所反制

霸凌通報平台上線1周　行政院：收到53案、中央地方都有

羅志祥睽違2年返花蓮開唱！　蕭煌奇跨年也在這：非常榮幸

高利息吸金上億落跑！落網身上只剩1萬　神鬼女魚販長相曝光

《刀劍神域》3D手遊維修一整年重啟服務　玩家：竟然還有呼吸

羅漢果湯主四神粉湯圓！林內福德宮以養生之道慶冬至

國民黨嘲諷青鳥集結為求官　時代力量轟：人民會把他們掃進歷史灰燼

狄鶯槓孫安佐媽寶說 爆跟孫鵬日本「發酒瘋」真相

龔明鑫率行政團隊離席引藍委爆怒　行政院還原過程

詹子賢5年約續留母隊？兄弟：有信心尋求最佳結果！

快訊／醒吾男「為女網友」持菜刀砍傷文大生　檢方聲押

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

國際熱門新聞

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點連10跌創紀錄

博物館黑石「家裡也1顆」　真的撿到寶

暖暖包別亂貼！醫曝「黃金部位」全身秒暖

即／日麥當勞砍殺女學生！嫌逃亡5日落網

35歲男生吞小雞亡！法醫從喉嚨救出活雞

SpaceX太空任務出包　富豪就在太空船上

Google揭「這工作」超搶手　年薪破330萬

東京都心下初雪！台灣冷吱吱　日本也迎超低溫

大偽裝者：人格破產的總統「敗登」

快訊／聯準會降息1碼　利率連3降

日本秋田知事把熊送你家發言惹議　卻獲網友相挺

中國TP-Link路由器有網攻疑慮　美國考慮封殺

即／俄羅斯火車嚴重碰撞！326人生死不明

更多熱門

相關新聞

美住宅臥室閒置率創新高！　近3200萬間房沒人住

美住宅臥室閒置率創新高！　近3200萬間房沒人住

美國住宅空置臥室數量創下歷史新高。根據Realtor.com的一份最新報告，根據美國人口普查數據，空置臥室（即超過住戶人數所需的臥室，包括一間作為辦公室的空間）數量達到自1970年以來的最高水平。

五角大廈：解放軍2030年將擁1000核彈頭

五角大廈：解放軍2030年將擁1000核彈頭

美航機艙內大淹水　乘客慌：高空也會溺水

美航機艙內大淹水　乘客慌：高空也會溺水

美通過國防授權法案　框98億強化台灣安全

美通過國防授權法案　框98億強化台灣安全

美國防部報告：解放軍對台灣威脅升高

美國防部報告：解放軍對台灣威脅升高

關鍵字：

台海美中台北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／爆惡性倒閉！　網紅甜點店老闆夫妻輕生亡

黃小柔點名佔位「穎樂16hrs後首鬆口心情」

台中男輕生　床下竟藏8億海洛因磚

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

天冷洗完澡「1動作」超危險！醫警告：有猝死風險

林襄回應黃小柔發文了

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」

「40歲↓平均存款數字曝」！23.4%的人零存款　

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面