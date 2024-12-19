美國防部：中國脆弱性多　尚無能力短時間攻下台灣

▲關於台灣議題，國防部印太事務助理部長瑞特納指出，中國希望能在短時間內快速入侵台灣，且要在可接受的代價下。（圖／路透社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓18日專電

美國國防部今天公布2024年中國軍力報告。國防官員說，中國侵台目標是在可接受的代價下快速完成入侵，解放軍目前還做不到。中國有很多脆弱性，例如能源問題，還沒有解決方案。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）去年初說，中國對台發動攻擊並非迫在眉睫，也非不可避免。國防部今天公布最新的中國軍力報告，也對台海情勢維持同樣的評估。國防官員強調，「我們嚇阻（中國）的力量真實且強大」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天就這份報告舉行研討會。

關於台灣議題，國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）指出，中國希望能在短時間內快速入侵台灣，且要在可接受的代價下。中國努力朝這個方向邁進，但是目前仍做不到，解放軍在後勤與持續作戰能力方面有很多問題。

瑞特納特別提到能源脆弱性的問題，中國對此尚無解決方案。報告指出，在持久的軍事衝突中，中國可能面臨的主要挑戰是如何滿足國內對石油和天然氣的需求。如果衝突涉及海上封鎖，中國將被切斷大部分石油和天然氣的進口來源。

瑞特納說，即使中國正在現代化並增強自身能力，在很多方面，美國也正採取行動，加劇中國原本就有的脆弱性問題，對中國的嚇阻力量「真實且強大」。他也說，要維持嚇阻力，需要付出極大的努力。

根據這份報告，中國有7成能源需求來自進口，3成由國內自產，為因應西太平洋發生持久衝突導致能源供應中斷，中國不斷擴大戰略和商業原油儲存能力，目標是儲備90天的原油進口量。目前的儲存容量約為7億桶，相當於約62天的原油進口量。

報告指出，中國能源進口主要經由南海和馬六甲海峽（Malacca Strait）的海上航線。儘管中國力求能源供應多元化，但至少未來10年主要仍依賴來自非洲和中東的石油和天然氣進口。亦即仍需仰賴同樣的海上航線。

出席研討會的國防部主管中國、台灣及蒙古事務的副助理部長蔡斯（Michael Chase）指出，去年持續觀察到解放軍對台的恐嚇或脅迫行為。共機跨過海峽中線成為常態，一年達數百次，而不僅是針對特定事件的少數行動。

蔡斯說，這表示，一些長期以來的規範逐步被侵蝕，讓人感到擔憂。

報告引述台灣國防部的數據顯示，2023年共機進入台灣防空識別區的次數是1641次，較2022年的1733次低，但有712次跨越海峽中線，前一年為552次。

此外，這份報告提到，中國使用核力量的方針包括「不首先使用」（No First Use）政策，即「不首先使用核武器」政策。但如果台海的常規軍事失敗，嚴重威脅到中共政權生存時，北京可能會考慮使用核武器。

出席研討會旁聽的前立委、哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員許毓仁說，中國對台軍演趨向多樣化、規模與突發性與以往不同，運用人工智慧、間諜衛星、海底無人探測船等技術，這是報告較沒有關注到的層面。（編輯：周永捷）