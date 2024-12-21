美對台軍售「積壓多年」　華爾街日報：川普上任陸續交付

▲對美國採購的首批38輛M1A2戰車運達台灣。（圖／軍聞社提供）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》20日報導，台灣向美國採購的軍武已經積壓（backlog）多年，凸顯了外界對於中國擔憂漸增之際，美國工業產能面臨壓力。但分析人士預期，這些訂單將在川普上任之後、未來幾年陸續交付。

台灣上月獲得首批高機動性多管火箭系統「海馬斯」（HIMARS），這款美製遠程高準度火箭發射系統，在烏俄戰爭中發揮了很好的效果，也能夠打擊中國東南沿岸目標。本周，台灣又收到第一批38輛美國最先進的M1A2艾布蘭戰車（M1A2 Abrams Tanks），與原訂的2022年相比延遲2年。

報導指出，台灣軍售交付延遲，一部分歸因於美國國防產業面臨的壓力，包括新冠肺炎疫情、烏克蘭及中東接連爆發戰爭。

華府智庫卡托研究所（Cato Institute）國防分析師戈梅茲（Eric Gomez）估計，台灣已付款但尚未交付的武器系統價值，已經超過200億美元。海馬斯抵達後，這個數值減至191.7億美元，並且預期持續下降，「從現在到2026年底，如果沒有任何額外延遲，我們將在接下來幾年進入一個時期，很多大型軍售應該都會完成。」

▲「海馬斯」在烏俄戰爭之中也發揮顯著效果。（圖／達志影像／美聯社）



除此之外，TOW-2B反戰車飛彈預計今年底運抵台灣，剩餘70輛艾布蘭戰車可能在2026年送達，台灣空軍也對於明年收到F-16V戰隼戰鬥機抱持樂觀態度。

美國國防部發言人彼得．阮少校（Maj. Pete Nguyen）表示，軍武交付日期漫長，並非台灣獨有的問題，而是一項全球挑戰。他說，美方「在最大程度上」把台灣視為優先要務。

整體而言，尚不清楚將上任的川普，將對台灣採取什麼態度。競選期間，他警告台灣必須大幅提高軍事開支，強調與中國領導人習近平的密切私人關係，卻又挑選了許多知名「對中鷹派」人物領導國安團隊。

台灣強調致力提升軍事能力、承諾增加軍事開支，但反對黨控制的國會對於預算的影響力，使得這些努力變得複雜。儘管尚不清楚台灣的採購清單，但分析師認為，艾布蘭戰車既可以表達為了改善國防付錢的意願，同時確實增強了面對中國軍隊的抵禦能力。

美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）高級國防分析師葛羅斯曼（Derek Grossman）指出，台灣向美國購買高價軍武，儘管一些人可能爭論其效用，「但歸根究柢，我認為他們用自己的錢，做出了明智的決定。」