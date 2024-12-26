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百年南投戲院變超大薑餅屋辦聖誕趴　楊哲化身赫拉公主點燈掀高潮

▲百年南投戲院化身千禧復古風薑餅屋，Coser楊哲化身赫拉公主負責點燈。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲百年南投戲院化身千禧復古風薑餅屋，Coser楊哲化身赫拉公主負責點燈。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有百年歷史的南投戲院於25日精心策劃「Y2K千禧復古風聖誕趴」，在戲院前簷上布置大型「POP POP蛇」、聖誕燈飾，設計成宛如薑餅屋的外觀，並邀請知名Coser（角色扮演者）楊哲變裝成「魔戒」好萊塢電影《魔戒：洛汗人之戰》中的主角赫拉公主點燈，令滿場參加的民眾驚豔，也為活動掀起高潮。

南投戲院品牌總監蔡杰峰指出，戲院有心帶動南投市區入夜後的文化活動與商機，這次將整座戲院設計妝點成超大薑餅屋，「POP POP蛇」多彩燈飾則以看電影不可或缺的爆米花（popcorn）諧音命名，搭配楊哲的吸睛扮裝，再以無酒精聖誕熱紅酒、甜點迎賓，加上造型氣球表演並和大小朋友分享，希望讓大家歡度聖誕佳節。

▲百年南投戲院化身千禧復古風薑餅屋，璀璨點燈。（圖／南投縣政府提供）

▲百年南投戲院化身千禧復古風薑餅屋，璀璨點燈。（圖／南投縣政府提供）

昨晚現場吸引許多民眾扶老攜幼不畏寒夜、熱情參加，縣長許淑華也前往與民眾同樂，並和小朋友一起排隊等候「氣球魔法師Jerry」現場手做造型氣球。

▲百年南投戲院化身千禧復古風薑餅屋，璀璨點燈。（圖／南投縣政府提供）

▲百年南投戲院化身千禧復古風薑餅屋，璀璨點燈。（圖／南投縣政府提供）

▲百年南投戲院化身千禧復古風薑餅屋，璀璨點燈。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，老字號的南投戲院近年來由第三代蔡杰峰接班後，不僅保有舊有的建築風貌，更加入很多新的文創元素，讓戲院兼具小城首輪電影放映傳承者，及在地文青復古再創新的十足活力；這次與縣府、南投市公所合作促成本特色點燈儀式，希望透過聖誕節的溫馨喜慶結合在地文化，從復古中創新，帶動整個南投市區夜間的繁華與熱鬧。

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