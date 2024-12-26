點亮台中的聖誕夜　聯聚中雍以音樂與公益回饋社區

▲聯聚建設於12月21日傍晚在台中最高地標建築「聯聚中雍大廈」一樓廣場盛大舉行「聯聚中雍聖誕音樂會」。

圖、文／聯聚建設提供

隨著聖誕燈光亮起，溫暖的佳節氣氛籠罩台中。「聯聚中雍聖誕音樂會」於12月21日傍晚在台中最高地標建築「聯聚中雍大廈」一樓廣場盛大舉行，吸引眾多民眾共襄盛舉。在這場音樂與公益的盛宴中，不僅帶來令人難忘的節日氛圍，也讓人感受到聯聚建設對於友善鄰里、生活美學的關注與投入。

聯聚中雍大廈位於台中市中心，新光、大遠百之間，作為台中市最高建築物，每年跨年、節慶的燈光特別吸睛，而今年「聯聚中雍聖誕音樂會」的現場，特別在廣場上規劃溫馨的聖誕燈飾和市集，傳遞歡樂佳節氣氛，現場不只有合唱團帶來音樂表演，聯聚中雍大廈廣場上，還準備了聖誕傳統熱紅酒，選用香料與果乾慢火熬煮，散發濃郁香氣，以及溫暖人心的熱可可與小點心，贈送給參與活動的大小朋友們，讓民眾在欣賞音樂的同時，也品嚐到佳節特有的甜美滋味。此外，聯聚中雍廣場上的警勤團隊，也驚喜地化身成為聖誕老公公，為民眾發送充滿聖誕氛圍的紅綠色氣球，更準備了上萬支應景的拐杖糖，和所有市民分享，讓聯聚中雍廣場成為親子同樂的最佳聚會場地。

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除了音樂與聖誕市集傳遞溫暖的節慶氣氛，公益行動也是本次聖誕音樂會的重要亮點之一。聯聚文教基金會特別準備了超過400件羽絨背心捐贈給惠明盲校的孩子們，為視障學童在寒冬中送上一份實質的溫暖與關懷。聯聚建設今年邁入30週年，以實際行動落實社會企業責任的承諾。展望未來，聯聚建設將以更多具意義的活動為台中書寫美好的城市篇章。