柯文哲涉貪今偵結！小草湧IG「我們需要你」　臉書網友：等看笑話

▲支持者在IG加油打氣。（圖／翻攝自Instagram／doctorkowj）

記者曾筠淇／綜合報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，遭羈押至今113天，檢方26日宣布偵結，於上午10時召開記者會說明。由於昨日就有相關消息傳出，因此不少網友也在柯文哲的社群平台上留言，IG多為支持者加油打氣，臉書則是開酸的留言比較多。

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，從今年（2024年）9月5日羈押禁見至今（26日）已113天，檢方26日宣布偵結，於上午10時召開記者會說明，囚車一早就從北檢出發，前往北所押解柯文哲，稍早柯文哲已被押抵北檢。

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▲臉書風向和IG相反。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

就有不少柯文哲的支持者「小草」在IG上留言打氣，「阿北加油」、「等阿北平安回來」、「記得阿北說過的每句話～心存善念，每天等阿北回家，我們需要你」、「阿北我愛你！阿北無論他們怎麼抹黑，我都相信你」、「阿北！我相信你是清白的～絕對沒有貪汙，我永遠支持你」。

不過，臉書上的風向則完全相反，一些網友就在柯文哲最新一則貼文底下留言直呼，「阿北快出來！等等十點要開獎了」、「憨草們！要醒了嗎？ 台灣被你們害得不夠慘嗎」、「今早10點，咱一起來看好戲唄！已買好鹹酥雞擺好板凳等大場面」、「阿北，今天全台灣有約80%的人等著看笑話」、「全台都在等你被起訴」。