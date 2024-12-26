批北檢放柯文哲私生活訊息「人格羞辱」　黃國昌：檢察官幹到成鷹犬

▲黃國昌出席「政治追殺 司法不公 公開審理」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26）日偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6月。民眾黨中央緊急應變小組26日召開國際記者會，小組召集人黃國昌總結，台北地檢署過去4個月想押人取供，今天釋放出的資料，藉由強制處分知道柯私生活訊息，跟案件完全無關，就是想對柯文哲進行人格羞辱，「幹檢察官幹到自己成為鷹犬，忘了法律原則，忘了最基本對正義的堅持！」

民眾黨26日下午2時召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，由緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，以及立委麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君、黃珊珊，還有秘書長周榆修、中央委員張凱鈞、新竹市議員李國璋，以及台北市議員張志豪和黃瀞瑩。

黃國昌於總結表示，4個月前柯文哲被帶走、家裡被搜索、民眾黨中央黨部被搜索，歷經了4個月台北地檢署想要押人取供，鋪天蓋地四處搜索與約談，民眾黨上上下下一群無辜的黨公職，全部被叫到廉政署、台北地檢署拷問，偵查期間民眾黨遵守偵查不公開原則，不說出非常多委屈、憤怒。

黃國昌指出，但今天偵查已經終結，過去4個月台北地檢署如何荒腔走板、違法濫權，民眾黨會收集完整證據，一樣樣向全台社會展示，「台灣民主前輩歷經幾十年的奮鬥所換來的民主法治，不應該墮落成今天這樣，讓掌握權力的（總統）賴清德、掌握權力的民進黨，一手用北檢當東廠，另一手控制著媒體對柯文哲進行鋪天蓋地人格謀殺」。

黃國昌批評，看看台北地檢署今天釋放出的資訊，藉由強制處分知道柯文哲私生活訊息，跟剛剛所講的案件完全無關，竟然全部被台北地檢署選擇公開出來，「目的就是要讓他們所控制的媒體、網軍對柯文哲進行人格羞辱、人格謀殺，而這件事情已經是現在進行式」。

「我想請教台北地檢署，你們丟出那些莫名其妙的東西，請問跟本案有什麼關係？幹檢察官幹到自己成為鷹犬，忘了法律原則，忘了最基本對正義的堅持！」黃國昌痛批，偵查不公開已經結束了，接下來柯文哲會被移審到台北地院，聚集在此的黨公職要求「台北地院在接下來的接押庭公開審理」。

黃國昌說，沒有什麼秘密了，北檢搞了4個月，所有東西都攤出來了，結果發現如此空洞、薄弱、可笑，「我們要求台北地方法院依照正當法律程序公開審理，這是一個法治國家最基本的原則，這是正當法律程序最基本的要求，讓司法權的行使可以接受公眾監督，不要用秘密審理幫北檢遮醜！」

黃國昌強調，北檢這4個月神神秘秘，結果開出什麼都沒有的結果，「停止對柯文哲押人取供，押4個月夠了吧？我們今天要求台北地院依照正當法律程序公開審理，釋放柯文哲，這是民眾黨全黨上下所有黨公職 一致的期待！」

最後，黃國昌喊話，今天台北地檢署蒼白無力、空洞至極的起訴書，證實了民眾黨對柯文哲的信任與清白堅持，「我們相信走完審判程序，一定會還給柯文哲最基本的公道，請停止押人取供，釋放柯文哲！」