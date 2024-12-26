集結北檢？黃國昌：黨公職也是公民　加入「關心柯文哲行列」很自然

記者袁茵／台北報導

北檢今（26日）偵結京華城容積弊案、政治獻金案，起訴民眾黨主席柯文哲等11人，依4項罪名求處柯文哲28年6月；稍早北檢已將卷宗送抵北院，將由承審法官閱卷後，再開接押庭審理是否續押，使「小草」聚集北檢外要求放人。被問到會不會去北檢外聲援？民眾黨緊急應變小組召集人黃國昌表示，黨公職也是公民一環，共同加入關心柯文哲行列，「也是非常自然的事」。

▲民眾黨召開「政治追殺 司法不公 公開審理」國際記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨26日下午2時召開「政治追殺 司法不公 民主倒退」國際記者會，由緊急應變小組召集人林富男、黃國昌、李偉華，以及立委麥玉珍、吳春城、陳昭姿、張啓楷、林國成、林憶君、黃珊珊，還有秘書長周榆修、中央委員張凱鈞、新竹市議員李國璋，以及台北市議員張志豪和黃瀞瑩。

被問到有支持者表態集結北檢，且也陸續抵達現場，稍後民眾黨黨公職會不會也到場？黃國昌回應，民眾黨絕對支持司法獨立跟公正，正是因為支持司法獨立跟公正，所以完全沒辦法接受過去這段時間，賴清德政權為了要最主要政治對手進行政治追殺、濫用司法行為。

黃國昌提及，偵查已經終結了，台北地院公開審理是所有法治國家最重要的基本原則，而有自主的公民、柯文哲支持者、民眾黨支持者要到台北地院外，自主的希望表達對柯文哲支持跟關切，這也是受《憲法》所保障的基本權利，「對於這種基本權利行使，民眾黨表示感謝與支持」。

黃國昌指出，如果聚集一定數量支持者跟關心的公民，「我相信我們民眾黨的黨公職，也是公民一環，共同加入關心柯文哲、支持柯文哲的行列，我相信也是非常自然的事情。」

▼小草逐漸聚集北檢周遭。（圖／記者湯興漢攝）