柯文哲「在劫難逃」還有4案！呂捷認曾是柯粉：以為他不一樣

▲柯文哲遭北檢求刑28年6月。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

民眾黨主席柯文哲涉兩大弊案，今（26）日北檢認其涉犯四大罪起訴，求處28年6月刑期。對此，知名主持人呂捷坦言，自己曾是柯粉，過去也以為他很不一樣；但如今看來，柯文哲是在劫難逃，況且後面還有第一漁果市場、台智光等4項弊案，檢方仍在偵辦中。

呂捷在臉書提到，「柯文哲主席被起訴了，共四項罪具體求刑28年6個月，其中最重的是收賄的15年。從2014年到2024年，十年一夢。眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他......樓塌了。」

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他直言，第一次知道柯文哲，是透過《新聞挖挖哇》，當時對方還是個急診室醫師，聽他述說著急診室的點點滴滴、生老病死、人情冷暖，深深為其看透生死的生命哲學所懾服，「所以在2014年我成為了柯粉，2018年我也是看開票看到深夜，也為柯P可以繼續嗡嗡嗡感到高興。」

▲柯文哲兩大案今偵結。（圖／記者湯興漢攝）

呂捷感慨道，「我曾經以為他很不一樣，就算講出很多出格的言論，我也認為他一定有他的盤算，157的智商豈是我輩愚者所能參悟的。」

事實上，呂捷與柯文哲從未接觸過，最接近的時刻，莫過於2019年9月3日那天，突然有傳聞稱他是民眾黨不分區的口袋名單，當時他在臉書隔空否認此事；如今，他忍不住笑虧，「不然你去年就會看到折扣碼『lujay168』。」

他認為，雖然只是起訴，但柯主席看來是在劫難逃了，況且後面還有北士科、第一漁果市場、台智光、南港轉運站BOT案，「我想PG姊現在的心情寫照應該是，『忽見陌頭楊柳色，悔教夫婿覓封侯』。」

對此，網友們紛紛回應，「好險老師早有覺悟」、「曾經以為他不一樣，真的......」、「折扣碼XDDDD」、「我曾經也以為他不一樣」、「歷史不死，永遠鮮活」、「折扣碼這段太好笑」、「曾經以為不一樣+1，結果更誇張」、「PG姐這句我笑了」。

．未經判決確定，應視為無罪。