不接受柯文哲辭呈！　民眾黨：主席沒第二人選「只要柯文哲」

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲京華城案與政治獻金案今（26日）偵查終結，台北地檢署依「4大罪」共求刑28年6個月。針對後續黨內領導問題，指定中央委員、緊急應變小組召集人林富男說，本黨沒有代理主席的問題，縱然柯文哲如果有辭職信函，中央委員會也不予接受，相信柯文哲絕對會被無保請回，「本黨一定等柯文哲回來，柯文哲百分之百一定繼續領導民眾黨」。

▲民眾黨召開「政治追殺 司法不公」國際記者會，緊急應變小組召集人林富男。（圖／記者屠惠剛攝）



民眾黨下午召開記者會，逐一戳破北檢起訴書荒腔走板的缺漏之處。同時，柯文哲因被起訴，外界也好奇黨內會如何處理包括懲處在內的選項，另外，代理黨主席乃至於後續接任的主席人選等，都受到各界關注。

柯文哲遭起訴，黨內是否會有懲處作為？中評會主委李偉華說，剛剛幾位召集人還有秘書長的簡報可以看到，整個事件是政治迫害，「黨內整體氛圍是說，中評會獨立審理案子時，會以中評會委員的調查為準，考量起訴漏洞百出，還是以中評會調查為主」。

李偉華說，現在當事人是收押狀況，中評會對重大案件的處理，都會請當事人到場陳述，「這個環節沒有的話，基本上是無法處理」。

至於後續是否會選出代理黨主席領導黨？指定中央委員、緊急應變小組召集人林富男說，本黨沒有代理主席的問題、也不會多頭馬車，縱然柯文哲如果有辭職信函，中央委員會也不予接受，「本黨一定等柯文哲回來，柯文哲百分之百一定繼續領導民眾黨」。

林富男說，現在不只是關押柯文哲，而是關押台灣369萬公民的期待跟意志，呼籲繼續公開審理還柯文哲清白，「絕對相信柯文哲會被無保請回，因為他沒有貪污。柯文哲一定會繼續領導民眾黨，我們的主席沒有第二人選，就只要柯文哲」。