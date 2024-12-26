強烈冷氣團明抵台「周末最強」　低溫跌破10度

▲明天冷氣團逐漸南下，周末達到最強，有機會達到強烈大陸冷氣團，低溫跌破10度。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

今天開始東北季風南下影響，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今日北部、東半部雲量偏多，並可能有局部短暫雨，明天新一波的冷氣團逐漸南下，周末期間冷空氣達到最強，有機會達到強烈大陸冷氣團，局部地區可能有10度以下的極端低溫發生。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今白天東北季風持續增強，北部、東半部地區雲量偏多，可能有局部短暫雨機會。中南部晨間雲量也偏多，且有局部低雲或薄霧，白天逐漸升溫後雲霧會有消散的機會，轉為多雲到晴天氣，降雨機率低。

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他提到，明天會有新一波的冷氣團逐漸南下，帶來進一步的降溫，預估凌晨起南方雲系移入帶來水氣增多，由南而北各地陸續都會轉為多雲或陰的天氣，也都有短暫雨發生的機會。降雨比較明顯在北部、東半部及中南部山區。

至於高山降雪機率，歐宗學指出，水氣雖然多，但跟冷空氣的搭配稍微錯開，入夜降溫時水氣已經開始逐漸減少，預估只在中北部3500公尺以上的高山地區才有些降雪機會，結冰的情形可能往海拔稍低的區域延伸。

歐宗學說，周末期間冷空氣強度達到最強，有機會達到強烈大陸冷氣團，且水氣偏少有利夜間的輻射冷卻降溫，目前預報周六晚起到下周一清晨北部市區低溫下探11至13度，中部也差不多，南部、花東則大約13至15度。

他提到，在迎風面地區、內陸的空曠郊區、近山區的位置要特別留意會有極端低溫發生的條件，早晚期間最低溫可能下探10度或以下，幸好這波性質偏向乾冷型態，白天會回溫一些，下周一白天起冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

跨年天氣，歐宗學說，下周二又有新一波的東北季風增強，北部受東北風影響，但水氣不多，市區降雨機率稍低一些，仍有不確定性，要再觀察後續預報變化。中南部則是東北至偏北風環境，天氣普遍晴朗，但夜間氣溫較低。