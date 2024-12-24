周四起先濕後乾「全台有雨時間曝」　跨年夜躲過冷空氣

▲周五冷氣團南下影響到周日，且周五受到南方雲系北移，全台各地都有降雨機率。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

把握明天好天氣，中央氣象署指出，明天氣溫回升，各地白天高溫20度以上，但周四東北季風再度增強，周五冷氣團南下影響到周日，最低溫時間落在周六夜晚到周日清晨，中部以北及宜蘭、花蓮低溫11度，下周一冷氣團減弱回溫，下周二跨年夜冷空氣還沒下來，溫度落在16至18度之間。

氣象署預報員張竣堯說，明天環境轉偏東風，水氣減少，氣溫回升，各地為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨，其他地區多雲、偶有透光。周四起東北季風增強，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部及中南部山區也有零星降雨。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他指出，周五冷氣團南下，並且受到南方雲系北移，降雨趨勢跟今天類似，全台各地都有降雨的機會，尤其北部、東半部及中南部山區雨勢最明顯，不定時有局部短暫雨，其他地區則是零星短暫雨。

他進一步指出，周六到周日持續受到冷氣團影響，而周六仍有水氣通過，因此屬於濕冷的天氣型態，桃園以北及東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區則多雲到晴，周日轉乾，僅東半部零星短暫雨。

溫度方面，張竣堯表示，明天各地氣溫回升，清晨低溫約16至18度，北部、東北部白天高溫約21至23度，中南部、花東來到26度。周四到周日是持續降溫過程，周四氣溫下降約2至3度，約在20度，周五、周六氣溫持續下降。

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，最冷時間落在周六晚間至周日清晨，預估中部以北、宜花低溫11至12度，中部、東南部13至14度，下周一冷氣團減弱，氣溫逐漸回升。

至於下周二跨年夜的天氣，張竣堯表示，預報模式的資料有些分歧，有一波東北季風帶來的冷空氣，評估落在元旦之後才會南下，跨年夜當天冷空氣還沒下來，低溫落在16至18度，雨勢侷限在東半部有零星降雨，但預報時間尚久，仍有變化，氣象署持續觀察。