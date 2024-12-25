　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,羽絨衣,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天東北季風增強，北部、東北部轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

好天氣即將轉變，中央氣象署指出，明天東北季風增強，北部、東北部轉涼，周五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，中部以北低溫下探11度，3500公尺以上高山有機會下雪，下周一冷氣團減弱，但下周二跨年夜另一波東北季風南下，基隆北海岸及東半部可能有些飄雨的情形。

氣象署預報員張竣堯說，明天東北季風增強，北部、東北部天氣會轉涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部、中南部山區也有零星短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，周五冷氣團或強烈冷氣團南下，加上南方雲系北移影響，各地都有降雨發生的機率，雲多有局部短暫雨，周六還有殘存的水氣，桃園以北、東半部及中南部有零星短暫雨，周日就會轉乾冷，僅東半部有零星短暫雨。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯說，下周一白天起冷氣團逐漸減弱，環境轉乾，但清晨仍偏冷，中部以北及宜蘭、花蓮低溫約12至14度，在輻射冷卻作用之下溫度可能再低1到2度，其他地區15至16度左右。

溫度方面，張竣堯指出，明天因為東北風關係，北台灣高溫降到20度以下，明顯轉涼，中南部、花東高溫仍有23至27度，周五冷氣團或強烈冷氣團影響，各地溫度持續下降。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，這波冷氣團最冷時間落在周六晚間至周日清晨，中部以北及宜蘭、花蓮低溫11至12度，南部及東南部12至14度，下周一白天冷氣團減弱，稍微回溫，下周二跨年夜又有一波東北季風，但強度沒有周末來的強，各地溫度普遍15至16度。

張竣堯提到，周五至周六清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。另外，明天東北季風增強，留意沿海及離島有9至10級強陣風，西半部則容易有低雲或霧，影響能見度，民眾要多加注意。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
強烈冷氣團殺到　最寒時間曝
哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人
年度最強手機排行出爐！iPhone系列「跌落神壇」
快訊／17歲女輕生案　北市勞動局「開罰麥當勞100萬」
羽田撞機5死！日航客機「379人全員脫困」重要因素曝光
併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

撞亡19歲打工妹！BMW男上銬全身癱軟...身分曝光

王瞳突爆料床戲起反應　何豪傑:妳還真敢講XD

【看完周杰倫演唱會爆哭】妻要求老公告別式要播《回到過去》XD

19歲女上班途中遭BMW撞亡　媽到場淚崩喊「加油」喚不回

曾國城褲子藏黃金蟒「再大的蛇都裝得下」

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

訂製「聖誕節送1物」男友臉垮了！妹子怒分手：才知自己是小三　

聖誕節送愛！高雄飯店暖送300份驚喜禮包　邀40童吃肉嗑海鮮

你心累了嗎？超準心測一張圖揭秘你的壓力來源

「茶之魔手」東京澀谷店開幕！烏龍奶+珍珠800日圓　他讚：會回訪

併購foodpanda遭擋！Uber Eats：對公平會決議感到失望

台中警車進校園「帶走小六生作筆錄」　教育局：校長申誡2支

中國霾害污染物明天來襲　環境部：周末空品亮紅燈

長庚1月接手大同醫院！胸腔權威林孟志出任院長　停開體雕醫美診

公務員不香了？16類科「到考人數比錄取少」　4類掛0沒人考

不捨剴剴被虐死！抗議民眾法院外迎囚車　辱罵保母姊妹：下地獄

長安隊長王元甫先挨轟後守勝　個人獎名單出爐勇奪大會MVP

副業女王丫頭詹子晴宣布韓國潮牌進駐　飛往澳洲迎接第一道曙光

台灣小吃站上國際！　「首位台籍三星主廚」何順凱揭庶民美食人情味

韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴

就職兩週年民調高　張善政：工程師治理市政不拚聲量

北市長安延長賽險勝桃園新明　勇奪城市盃隊史第二冠

強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

未來2年近半船舶需要改善碳強度　台船修船廠將迎接改裝業務

中環再買陽明4332張　從餘額看近月賣出3250張

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

生活熱門新聞

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

父子目睹「女老師晚上還在教室」　隔天一問結果超驚訝

把握今好天氣！　「全台有雨」最冷時間曝

耶誕節快樂！LINE「7款免費貼圖」限時下載

為何「麥當勞不調查性侵？」律師逆風曝1原因

北捷月台互毆！　阿北插隊上車「女乘客不爽」大打出手

女友上大學仍與父親「共浴」！他喊噁：刷新我三觀

「耶誕老人」武嶺舉牌打廣告　網笑翻

女網紅爆「4女共侍富商」　暈船想扶正

美魔女平安夜洩辣照　「白蕾絲透視內衣」幾近全裸

流感碰上奇蹟9連休　醫提醒飛日本「2件事先做」

更多熱門

相關新聞

強烈冷氣團來襲下探6度　玉山周五晚到周六晨有望降雪

強烈冷氣團來襲下探6度　玉山周五晚到周六晨有望降雪

12月16日當天上午、下午玉山分別出現降雪，為今年入冬以來的初雪，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今指出，周六受到強烈大陸冷氣團影響，目前評估低溫搭配水氣足夠，玉山在周五深夜至周六清晨有機會下雪，其他山區則降雪機率低。

周四起先濕後乾「全台有雨時間曝」　跨年夜躲過冷空氣

周四起先濕後乾「全台有雨時間曝」　跨年夜躲過冷空氣

青森縣積雪逾3公尺　創紀錄

青森縣積雪逾3公尺　創紀錄

東北季風、冷氣團襲台「氣溫直線暴跌」　周末最凍探10度

東北季風、冷氣團襲台「氣溫直線暴跌」　周末最凍探10度

合歡山區路面易結冰　上山追掌握資訊備雪錬

合歡山區路面易結冰　上山追掌握資訊備雪錬

關鍵字：

天氣東北季風冷氣團降雨高山

讀者迴響

熱門新聞

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議簽字前痛哭

六月公開離婚協議：本要跨年夜宣布！2導火線吵到哭

國中女遇淫師逼穿比基尼　噁教練長相曝

網紅奈奈子當富商小三　自組後宮團「4女共侍1夫」泡裸湯

少女遭主管性侵「他投訴美國麥當勞」！總公司回應了

公司大爆發「50人感染1病請假」！她驚喊恐怖

男歌手轉行變華航機長　超猛現況曝光

麥當勞性侵案「惡狼長相曝」！身材壯碩

麻疹醫院群聚擴大！再增7名醫護、陪病者染病

源田壯亮爆婚外情！台灣約會被抓包

快訊／4張7-8月千萬發票無人領　明年1／6到期

強冷空氣升級！　恐剩6℃時間曝

女星「親投104履歷」打工　老闆google才知她身份

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！

爆乳妹被「抓奶肉搏」29秒　竟是搭訕男人被拒就動手

更多

最夯影音

更多

向佐紅毯上爆氣　酸主持人：你有認真採訪我嗎？

行人見「綠燈剩2秒」小跑步過馬路 警察攔下開罰！

公車斑馬線停等後右轉！突有學生竄出險被撞上

19歲女遭BMW撞亡！媽到場淚崩喊「加油」喚不回 #台中

#蹦闆 爆統神賴皮還沒給50萬　怒嗆沒改規則：賭2棟房！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面