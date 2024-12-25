強烈冷氣團周五殺到「中部以北探11度」　高山有望下雪

▲明天東北季風增強，北部、東北部轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

好天氣即將轉變，中央氣象署指出，明天東北季風增強，北部、東北部轉涼，周五大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團報到，中部以北低溫下探11度，3500公尺以上高山有機會下雪，下周一冷氣團減弱，但下周二跨年夜另一波東北季風南下，基隆北海岸及東半部可能有些飄雨的情形。

氣象署預報員張竣堯說，明天東北季風增強，北部、東北部天氣會轉涼，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部、中南部山區也有零星短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，周五冷氣團或強烈冷氣團南下，加上南方雲系北移影響，各地都有降雨發生的機率，雲多有局部短暫雨，周六還有殘存的水氣，桃園以北、東半部及中南部有零星短暫雨，周日就會轉乾冷，僅東半部有零星短暫雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張竣堯說，下周一白天起冷氣團逐漸減弱，環境轉乾，但清晨仍偏冷，中部以北及宜蘭、花蓮低溫約12至14度，在輻射冷卻作用之下溫度可能再低1到2度，其他地區15至16度左右。

溫度方面，張竣堯指出，明天因為東北風關係，北台灣高溫降到20度以下，明顯轉涼，中南部、花東高溫仍有23至27度，周五冷氣團或強烈冷氣團影響，各地溫度持續下降。

▲溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，這波冷氣團最冷時間落在周六晚間至周日清晨，中部以北及宜蘭、花蓮低溫11至12度，南部及東南部12至14度，下周一白天冷氣團減弱，稍微回溫，下周二跨年夜又有一波東北季風，但強度沒有周末來的強，各地溫度普遍15至16度。

張竣堯提到，周五至周六清晨，中部以北3500公尺以上高山有降雪機率。另外，明天東北季風增強，留意沿海及離島有9至10級強陣風，西半部則容易有低雲或霧，影響能見度，民眾要多加注意。