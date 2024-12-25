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每天運動20分鐘可救命！　陸清華研究：抵消熬夜傷害和發炎指數

▲▼熬夜後遺症。（圖／Unsplash）

▲長期熬夜引發身體發炎，大陸清華大學最新研究：「每天運動20分鐘就能抵消熬夜傷害」。（圖／Unsplash）

記者任以芳／綜合報導

大陸清華大學體育部的最新研究，每天進行20分鐘的中度至劇烈運動，可以降低因睡眠不足，引發身體相關的炎症指數。這項研究結果引發大陸網友們的廣泛討論，「運動20分鐘就能抵消熬夜傷害」迅速登上熱搜。

清華大學體育部的研究人員發現，睡眠不足可能是炎症發展的一個重要原因。近日，該研究結果已在國際運動科學權威期刊《Journal of Sports Sciences》上發表。

研究人員分析了美國國家健康和營養檢查調查（NHANES）隊列中2113名睡眠不足的參與者的數據。結果顯示，睡眠不足會導致體內炎症標誌物如C反應蛋白（CRP）水平升高，從而增加慢性炎症的風險。此外，久坐時間較長與炎症水平較高有關，而運動時間較長與炎症水平較低有關。

然而，研究還發現，每天進行20分鐘的中度至劇烈體力活動（MVPA）可以有效緩解睡眠不足相關的炎症水平。進一步的分析發現，用MVPA替代30分鐘久坐時間可顯著降低CRP水平，而超過20分鐘的MVPA可能不會帶來額外的抗炎益處。

這項研究強調了運動在減輕炎症方面的重要性，特別是在睡眠不足的情況下。對於睡眠不足的人來說，每天進行20分鐘的中度至劇烈體力活動足以緩解睡眠不足相關的炎症反應。通過增加適量的運動，可以幫助減輕因睡眠不足引起的炎症，從而改善整體健康狀況。

▲▼學習新東西,方法,運動,友情,下廚。（圖／取自photoAC）

▲英國去年研究也顯示每天保持中高運動平均22分鐘，可降低久坐的死亡風險。（示意圖／取自photoAC）

陸媒《環球時報》去年報導引述《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine），研究發現每天保持20到25分鐘的體育活動可以有效抵消久坐帶來的死亡風險。研究人員進一步指出，無論每天久坐的時間多長，高運動量都能降低患癌症的風險。

該項研究匯總了近1.2萬名年齡在50歲以上的參與者數據，他們每人至少有4天每天會有10小時佩戴活動追蹤器。研究結果顯示，每日久坐時間低於10.5小時的人與超過10.5小時的人數大致相等，但前者的死亡率（6%）比後者（7%）略低。

研究還發現，每天中高強度鍛鍊活動少於22分鐘的人，若每天久坐超過12小時，其死亡風險將增加38%。然而，若每日保持超過22分鐘的中高強度鍛鍊活動，則與較低的死亡風險相關。換句話說，即使每天久坐時間長，只要能保持足夠的運動量，就能有效降低死亡風險。

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