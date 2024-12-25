陸十四五規劃關鍵年　歲末盤點2024經濟運行概況

記者魏有德／綜合報導

大陸「十四五計劃（中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要）」預計在明（2025）年收官，因此，今（2024）年也被視為關鍵一年。2024年進入尾聲之際，大陸官媒透過已公佈數據，回顧整體經濟運行概況。

▲江蘇連雲港碼頭準備出口的新能源車。（圖／CFP）

《新華社》整理數據顯示，大陸2024前三季度國內生產總值（GDP）為94兆9746億元（人民幣，下同），按不變價格計算，同比增長4.8％，基本符合年初政府工作報告訂下的5％左右。

前三季度大陸全國規模以上工業增加值同比增長5.8％，在裝備製造、高技術製造領域多有斬獲，其中，規模以上高技術製造業增加值，同比增長9.1％。光伏（太陽能）、新能源車（電動車）及鋰電池等「新三樣」綠色產業保持雙位數增長。

▲青海千萬千伏生態光伏發電區。（圖／CFP）

大陸新能源車產量於11月14日首次突破1000萬輛，同時，2024年1至11月的新能源車國內銷量達896萬輛，同比增長38.3％，新能源車出口量為105.8萬輛，同比增長6.3％。

2024年前三季度服務業增加值同比增長4.7％，其中，信息傳輸（資訊傳輸）、軟件（軟體）和信息技術（資訊技術）服務業增加值，同比增長11.3％，住宿和餐飲業增加值，同比增長6.3％。

▲2024大陸全國經濟運行概況。（圖／記者魏有德製）

在消費市場領域方面，大陸前十個月社會消費品零售總接近40兆元；服務零售額前三季度，同比增長6.7％，人均消費娛樂文化支出2295元，同比增長10.1％，佔人均消費支出的11.1％。

1至11月，大陸全國新設立外商投資企業46893間，同比增長11.8％；貨物貿易進出口總值為39.79兆元，同比增長4.9％，其中，出口23.04兆元，同比增長6.7％，進口16.75兆元，同比增長2.4％。