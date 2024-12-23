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陸網傳全球最大噸位076兩棲攻擊艦將下水　備電磁彈射可搭載無人機

▲陸網傳首艘076兩棲攻擊艦將下水。（圖／翻攝微博）

▲陸網傳首艘076兩棲攻擊艦將下水。（圖／翻攝上海海事局）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博部分軍事迷今（23）日紛紛釋出上海崇明海事局的一份長興島新傳出塢作業通告，並將其解讀成首艘5萬噸級076兩棲攻擊艦將下水。根據設計，076為全球首艘配有一條百公尺級電磁彈射軌道之全直通型甲板的兩棲攻擊艦，總噸數直逼英國海軍現役6萬噸的「伊莉莎白女王」級航母。

▲陸網傳首艘076兩棲攻擊艦將下水。（圖／翻攝微博）

▲滬東中華造船廠船塢內的疑似076兩棲攻擊艦。（圖／翻攝微博，下同）

《觀察者網》報導，上海滬東中華的長興島基地大船塢內旌旗獵獵，彩球高懸。塢內艦船已掛滿彩旗和彩球，顯然意味著076型下水儀式準備好了，就等良辰吉日。一併下水的還有「同處一鍋」的幾艘054A和「054A類似物」。

大陸海軍「下水餃」式的造艦速度著實驚人，據悉，076首艦開工時間約在2023年，直至2023年10月時，076已經進入滬東長興廠的乾船塢進入成型建造階段。2024年中，076便已經成型，076的雙艦島和彈射器棚於10月搭建完畢，並在兩個月內安裝艦島的電子設備，也就是和054B同款的新轉塔雷達與近防系統。進入12月，076開啟刷漆階段，趕在2024年年末下水。

外界對於076兩棲攻擊艦的設計十分關切，包括雙艦島、電磁彈射器和「艦載隱形無人機」等子系統，此外，076也是大陸首艘採用全燃動力的大型平甲板軍用船隻和船用動力系統最先進的一艘軍用船艦。

▲陸網傳首艘076兩棲攻擊艦將下水。（圖／翻攝微博）

076兩棲攻擊艦在設計初期便採用燃氣輪機，在2020年中國船舶工業集團708所公開的一份XX6型大型艦船的招標公告中提到，該型號船隻使用21兆瓦（MW）級燃氣輪機、6兆瓦級柴油機以及「J（艦）用中壓直流」等招標項目。

外界根據招標書推測，076的動力輸出主機是兩台21兆瓦燃電機組和6台6兆瓦級輔助柴電機組，這兩種發電機共同負責艦上供電和全工況推進供電，也使得076的動力系統總共輸出功率為78兆瓦，接近「美國」級兩棲攻擊艦。

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