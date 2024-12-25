哈薩克墜機「撞地炸成火球」機身瞬間分離　機上乘客國籍曝光

New video shows plane carrying 72 people crashing near Aktau Airport in Kazakhstan. At least 10 survivors pic.twitter.com/SKGdc1vqFa — BNO News (@BNONews) December 25, 2024



記者詹雅婷／綜合報導

哈薩克25日發生墜機事件，亞塞拜然航空一架載有67人客機從首都起飛準備前往俄羅斯，但卻在阿克套機場附近失事墜毀，整起空難事故恐怕造成數十人罹難。已知目前有25人倖存，依據最新曝光的影片，客機當時直直撞上地面，瞬間炸出火球，機身瞬間分離。

天空新聞、路透等報導，這架失事客機原計畫飛往俄羅斯車臣共和國格羅茲尼（Grozny），因大霧改變航線，但卻墜毀阿克套市（Aktau），墜機地點就在機場附近。已知客機在墜毀之前，曾發布SOS求救訊號。目前尚不清楚墜機原因。

依據BNO NEWS發布的最新空難事故畫面，當時客機以相對大的角度下降，直直往地面衝，撞擊觸地之後炸成火球，機身瞬間分離，竄出濃濃黑煙。外傳這架客機曾與一群鳥相撞，亞塞拜然航空表示，這架巴西航空工業公司190飛機是在距離阿克套約3公里處迫降。

這架客機載著67人，在飛機墜毀後，初步確認有25人倖存，其中22人送往醫院。CNN指出，機上乘客有37名亞塞拜然人、16名俄羅斯人、6名哈薩克人以及3名吉爾吉斯人，另有5名機組人員。目前亞塞拜然總統已緊急返國處理空難事件。

▼失事客機載著67人，在飛機墜毀後，有25人倖存。（圖／路透）