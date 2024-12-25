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不捨剴剴被虐死！抗議民眾法院外迎囚車　辱罵保母姊妹：下地獄

記者黃哲民／台北報導

保母姊妹劉彩萱、劉若琳涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，被起訴涉犯凌虐兒童妨害身心發展致死等重罪、兩人被羈押禁見至今，台北地院今（25日）開庭，多位義憤女子朝坐在囚車內的姊妹倆狂罵「下地獄」、舉標語強調「一生難忘剴剴魂，齊心關注不能沉」。法官於庭訊敲定日後審理所需的多數證據，並從素人國民法官名冊隨機抽選300人，先寄信通知其中180人徵詢受任意願。

▲▼冷血保母姊妹劉彩萱（綁馬尾白口罩）、劉若琳（白色連帽外套）25日到台北地院出庭，多位義憤女子在法院外朝囚車內的劉氏姊妹痛罵「下地獄」，並舉標語莫忘「剴剴案」。（圖／記者黃哲民攝）

▲多位民眾在法院外朝囚車內的冷血保母劉氏姊妹痛罵「下地獄」，並舉標語莫忘「剴剴案」。（圖／記者黃哲民攝）

今庭訊為法官確認檢方與辯護律師團各自提出或聲請的證據，可否在日後審理時使用、有無調查必要，程序冗長繁瑣，劉氏姊妹除被核對年籍資料外，其餘時間幾乎沒機會開口。法官還先提醒旁聽民眾「勿喧嘩、別妨害開庭秩序」，法警緊盯幾位帶著標語民眾，防止鬧事。

▲▼冷血保母姊妹劉彩萱（綁馬尾白口罩）、劉若琳（白色連帽外套）25日到台北地院出庭，多位義憤女子在法院外朝囚車內的劉氏姊妹痛罵「下地獄」，並舉標語莫忘「剴剴案」。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉虐死男童「剴剴」的保母姊姊劉彩萱（中）。（圖／記者黃哲民攝）

檢辯雙方聚焦如何呈現「剴剴」遺體與生前照片，才不至於血腥、煽情而影響素人國民法官身心健康。檢方表示已剔除血腥、臟器外露照片，挑選遺體傷勢、解剖過程等外觀畫面，並降低50%飽和度，緩和觀看衝擊。

辯護律師團主張「剴剴」遺體相關照片，都屬「刺激性證據」，若開庭使用，應全須降低飽和度。「剴剴」外婆委任律師表示，「剴剴」傷勢外觀、解剖切片等照片，未達刺激性程度，若降低太多畫面飽和度，恐影響國民法官辨識。

法官諭知評議後決定哪些照片屬於「刺激性證據」、僅限於在電腦螢幕呈現、不准投影於法庭大螢幕。法官強調本案是兒少權益案件，「我們會保護被害人，即使他已經不在」。

▲▼冷血保母姊妹劉彩萱（綁馬尾白口罩）、劉若琳（白色連帽外套）25日到台北地院出庭，多位義憤女子在法院外朝囚車內的劉氏姊妹痛罵「下地獄」，並舉標語莫忘「剴剴案」。（圖／記者黃哲民攝）

▲涉虐死男童「剴剴」的保母妹妹劉若琳（左）。（圖／記者黃哲民攝）

法官敲定日後審理所需的多數證據，包括勘驗劉氏姊妹體罰「剴剴」塞進去的水桶，劉若琳堅稱那是「澡盆」，另委託台大醫院鑑定「剴剴」生前傷勢，攸關劉氏姊妹涉虐傷「剴剴」卻沒送醫的責任，並委託馬偕醫院對劉氏姊妹做量刑鑑定。

法官結束庭訊後，隨即在辯護律師團見證下，從轄內素人國民法官名冊，隨機抽選300位候選人，先對其中180人寄通知函徵詢受任意願，若人數不足，再徵詢其餘120人，願受任候選人將由合議庭另訂選任日期到場，從中選出6位國民法官、4位備位國民法官，和3位職業法官共同審理與判決。

劉氏姊妹先被帶上囚車還押，本案案情引發公憤，先前開庭，有義憤民眾在法院外舉標語，痛罵劉氏姊妹「虐童人魔罪大惡極」等語，今也有約10位女性，在法院外朝囚車內的劉氏姊妹連珠砲狂罵「下地獄」，並舉標語「一生難忘剴剴魂，齊心關注不能沉」，她們說透過網路自發串連，就是要來譴責劉氏姊妹惡行。

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