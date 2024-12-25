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國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝光

▲▼國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、柯沛辰／高雄報導

國道1號高雄路段25日晚間6點17分發生重大車禍，釀成1死3傷。68歲黃姓男子開車載55歲普姓女子上國道，不料行經該處輔助車道時，因變換車道，與外側車道直行的客運碰撞，隨後又追撞前方轎車，導致普女噴飛車外死亡，而他也意識不清送醫，目前尚在急救中。

事故地點發生在九如交流道前，警方初步調查，黃男駕駛小客貨車行經國1南下366.1公里處輔助車道時，因變換車道，先撞擊由55歲謝男駕駛、在外側車道直行的客運，又追撞輔助車道前方、由75歲林男駕駛的小客車。

▲▼國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

車禍發生當下，黃男車上的普姓女乘客拋飛車外，當場明顯死亡。黃男則是受到衝擊，意識不清，被救護人員送醫，目前尚在搶救中。另外，還有2人肢體、頭部疼痛，所幸並無大礙，皆意識清楚，雙雙婉拒送醫。至於確切肇責歸屬及經過，仍待進一步釐清。

國道警方呼籲，「變換車道不當」是高速公路事故常見的肇事因素，違反可依道路交通管理處罰條例第33條第1項4款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。提醒用路人開車變換車道時除使用方向燈提醒鄰車外，並應保持足夠的安全距離與間隔，以避免發生交通事故，造成自身及其他用路人之危害。

▲▼國道車禍1死3傷「女乘客噴飛車外亡」　現場照片曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

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