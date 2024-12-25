闆娘國道飆速190躲追債釀3死　同車友人最後報警求救電話曝

記者鄧木卿、王悉宇／雲林報導

「喂，我們有被車追逐，你們可以把他們甩開嗎，可能有危險物品......」雲林蔬果商廖姓女子9月23日的行蹤被債主得知後開車逃逸，廖女和討債人在國道上展開瘋狂追逐，狂飆時速超過190公里，廖女車上的鄭姓友人打電話求助國道警察，不料話還沒說完，車子就被追撞，造成3死1傷悲劇，檢方近日依涉犯公共危險致人於死起訴9名討債人，而鄭男當時驚恐的最後求救內容跟著曝光。

▲▼蔬果商闆娘發現債主出現，立即開車逃離，從街頭追逐到國道。（圖／民眾提供，下同）

起訴書指出，50歲死者廖女是西螺果菜市場蔬果商，因有資金週轉需求，向李男、陳男等數家民間放款公司借款，後來協商債務，9月12日清償部分債務，但仍積欠李男200萬元。

債主李男多時聯繫不到廖女，由陳男開啟電腦版廖女的line，掌握行蹤，赫然發現廖女與另家貸款公司相約台中便利商店繳付債款，陳男便通風報信告知李男，廖女身上有大筆現金可去要回來，李男隨即找來邱男(23歲)、鍾男(27歲)、陳男(22歲)、陳男(22歲)、張女(19歲)、郭男(30歲)、蕭男(22歲)等7人前去堵人。

當晚，廖女開車載著鄭男(49歲)抵達超商，剛停好車就遭邱男等人開車包圍，廖女趁機駕車逃離，邱男等人見狀也立即開車追上去，雙方便在國道上展開瘋狂追逐。

雙方一路從台中市往南狂飆，一度飆到超過時速190公里，且多次切換車道，行經國1南下237.5公里處，2車因失控肇事，導致廖女拋飛車外重傷慘死、同車的鄭男則半身困在車內不治；而另一部黑車內的蕭男(22歲)倒臥路中死亡、23歲邱男鎖骨骨折輕傷，共釀3死1傷。另經驗尿，發現邱男有施用愷他命毒駕之犯行。

雲林地檢書近日偵結，依犯妨害往來安全致人於死罪、毒駕致死、三人以上共同剝奪他人行動自由未遂罪等罪嫌起訴邱男，另李男等7人依涉三人以上共同剝奪他人行動自由未遂罪嫌起訴，負責監控死者廖女行蹤的陳女，則依幫助三人以上共同剝奪他人行動自由未遂罪嫌起訴。

當時在車上的鄭男曾打電話向國道警察求救，「斗南分隊很高興為您服務」、「喂，我們有被車追逐啊，我們等一下開到你們那裡，你們可以把他們甩開嗎，可能有危險物品」、「什麼，什麼意思」、「就是對方要給我們追撞」，後來果然發生追撞，留下鄭男驚恐的最後聲息。

▲死者廖女與追債的邱男所駕駛的2部自小客嚴重爛毀、面目全非。（圖／ETtoday資料照）

▲死者廖女(紅衣、白衣者)在西螺經營進口蔬菜批發事業。（圖／ETtoday資料照）