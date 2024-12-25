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國1重大車禍1死3傷！他驚見車外「有人噴飛」慘死　現場慘況曝

▲▼ 國1重大車禍1死3傷！他驚曝恐怖瞬間：有人從車子噴飛出去慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲國1重大車禍！1客運+2小車追撞，造成1死3傷。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道1號南下366.1公里25日晚間6點多驚傳死亡車禍，一輛客運與2車發生3車追撞，事故造成小貨車一名乘客當場噴出車外慘死，釀1死3傷。客運乘客回憶事故瞬間表示，當時一輛小貨車很快從客運右邊撞上來，撞擊力道很大，當下車內乘客放聲尖叫，有人還被破碎玻璃割傷，血噴到他手上，更有乘客看見小貨車乘客被拋飛出去當場死亡，相當驚恐。

這起事故發生在今日18時17分國道1號南向366.1公里處，黃男(45年次)駕駛小貨車行駛於輔助車道，疑因變換車道時與行駛外側車道直行由謝男(58年次)所駕駛的客運發生撞擊，黃男的小貨車再撞擊前方輔助車道由林男(38年次)所駕駛之自小客車。

▲▼ 國1重大車禍1死3傷！他驚曝恐怖瞬間：有人從車子噴飛出去慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國1重大車禍1死3傷！他驚曝恐怖瞬間：有人從車子噴飛出去慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 國1重大車禍1死3傷！他驚曝恐怖瞬間：有人從車子噴飛出去慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

警消獲報後立即出動，事故造成黃男受傷送醫，自小客貨車內乘客曾女被拋飛車外當場死亡，另外還有2名乘客肢體疼痛，共1死3傷。

客運乘客姚先生受訪表示，車禍當時，他坐在客運上玩手機，忽然客運的右側有輛速度很快的車撞過來，司機來不及反應，當下撞擊的力道非常大力，他看到客運玻璃噴飛、車門也整個歪掉，車內的乘客都在放聲尖叫。

姚先生還說，當時坐在他前方的乘客疑似被玻璃碎片割傷，血噴濺到他手上，還有人看到另一部車輛有人直接從車裡噴飛出去，當場死亡，相當驚恐。

據了解，小貨車駕駛黃男與死亡的小貨車乘客曾女為朋友關係，疑因黃男變換車道不當肇事，事故於20時15分排除，現場恢復通車，至於詳細肇事原因尚待調查釐清。

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