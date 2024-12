哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人

▲ 哈薩克25日發聲墜機事件。(圖/路透)



記者楊庭蒝/綜合報導

哈薩克斯坦阿克套市25日發生墜機事故,一架載有67人的亞塞拜然航空民航客機失事墜毀,造成數十人死傷。哈薩克斯坦緊急事務部最新表示,事故中已有28人生還,並已尋獲4具遺體,但推測仍有超過30人罹難。

根據這架Embraer 190型客機原計畫從亞塞拜然首都巴庫飛往俄羅斯北高加索城市格羅茲尼,但途中因疑似鳥擊事故,機長試圖在距離阿克套市約3公里的地點迫降。然而,飛機以極陡的角度快速下墜,撞擊地面後爆炸成火球,機身與機翼分離,殘骸散落草地,濃濃黑煙直竄天際。

根據美國「全國公共廣播電台」報導,哈薩克斯坦官方發布的聲明,飛機失事時機上共有67人,包括5名機組人員,其中乘客來自不同國家,包括37名亞塞拜然人、16名俄羅斯人、6名哈薩克人及3名吉爾吉斯人。目前倖存的28人已被送往醫院治療。

