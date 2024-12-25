哈薩克墜機已找到「4具遺體」　官方估罹難者超過30人

▲ 哈薩克25日發聲墜機事件。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

哈薩克斯坦阿克套市25日發生墜機事故，一架載有67人的亞塞拜然航空民航客機失事墜毀，造成數十人死傷。哈薩克斯坦緊急事務部最新表示，事故中已有28人生還，並已尋獲4具遺體，但推測仍有超過30人罹難。

根據這架Embraer 190型客機原計畫從亞塞拜然首都巴庫飛往俄羅斯北高加索城市格羅茲尼，但途中因疑似鳥擊事故，機長試圖在距離阿克套市約3公里的地點迫降。然而，飛機以極陡的角度快速下墜，撞擊地面後爆炸成火球，機身與機翼分離，殘骸散落草地，濃濃黑煙直竄天際。

根據美國「全國公共廣播電台」報導，哈薩克斯坦官方發布的聲明，飛機失事時機上共有67人，包括5名機組人員，其中乘客來自不同國家，包括37名亞塞拜然人、16名俄羅斯人、6名哈薩克人及3名吉爾吉斯人。目前倖存的28人已被送往醫院治療。

⚠️ Breaking News! The Azerbaijan Airlines (AZAL) flight from Baku to Grozny in Russia was carrying 67 people when it crashed near Aktau earlier today. 28 people survived, Kazakhstan's emergencies ministry said. pic.twitter.com/3v0IUCkupN — The Azeri Times (@AzeriTimes) December 25, 2024

據報導，FlightRadar24.com的航班追蹤數據顯示，飛機接近阿克套機場時航線異常，呈現劇烈的右轉圖形，高度亦大幅波動。該網站指出，飛機在最後幾分鐘內遭遇了嚴重的GPS信號干擾，這可能影響了飛行操作。俄羅斯曾多次被指控干擾該區域的GPS信號。

哈薩克斯坦緊急事務部已加派人員持續進行搜救行動，並表示事故原因仍在調查中。目擊者拍攝的影片顯示，飛機墜落瞬間引發巨大爆炸，火光與黑煙迅速籠罩現場。亞塞拜然航空公司則承諾將及時公布更多資訊，並將其社群媒體橫幅更改為黑色以示哀悼。

目前，失事飛機的製造商Embraer尚未對此次事件作出回應。亞塞拜然總統已緊急返國處理事故，並表示將全力協助受害者家屬渡過難關。

